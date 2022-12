Le Syndicat du pneu présente les perspectives pour 2023

Lors des Rencontres du pneu, le Syndicat du pneu a soutenu l'importance de mener des travaux et des réflexions afin de faire de l'organisation un acteur de la transition écologique. En plus de la publication d'une charte de sobriété énergétique, l'organisation professionnelle souhaite veiller sur la collecte et la revalorisation des pneus usagés. Les pneumatiques évoluent, notamment technologiquement, avec la vulcanisation d'une puce RFID permettant au pneu de s’autocontrôler et de communiquer avec le véhicule et le conducteur et même permettre une maintenance à distance. Ils évoluent également dans leur fabrication. Les manufacturiers travaillent à faire du pneu un produit de plus en plus vertueux, avec l'introduction de matériaux éco-sourcés et bio-sourcés, avec l'objectif de ne plus utiliser de matières premières d’origine fossile en 2040 ou 2050. Cette tendance est en ligne avec la norme Euro 7 qui introduit la mesure des particules non issues de l’échappement dont les micro-plastiques résultant de l’usure. De plus, Dominique Stempfel a évoqué le rechapage VL, comme PL, qui, outre des vertus économiques et écologiques, préserve l'emploi local. Enfin, avec la hausse de véhicules électriques dans le parc roulant, le pneumatique deviendra la première raison d'entrée en atelier, et ainsi un enjeu majeur de l'après-vente de demain.

Par ailleurs, selon le Syndicat du pneu, les circonstances géopolitiques ne permettent pas d'espérer une augmentation du marché. Une réflexion partagée par la société de conseil C-Ways a fait part des dynamiques économiques pour 2023, une année de transition. En 2023, le pic d'inflation sera dépassé mais les prix resteront élevés, et augmenteront encore. L'Europe ne devrait pas connaître de récession, mais devra tout de même se passer de croissance.