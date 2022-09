Le Syndicat des professionnels du pneu change de nom et de logo

Pour marquer l’élargissement de ses missions et son ancrage dans une filière qu’elle représente depuis 92 ans, le Syndicat des professionnels du pneu devient le Syndicat du pneu et poursuit ses activités de représentation, de soutien et de conseil auprès des professionnels de la filière.

Oeuvrant dans un secteur structuré autour d’enseignes de distribution faisant preuve d’un grand dynamisme et de puissants groupes industriels d’envergure internationale, le syndicat se positionne plus que jamais en plateforme d’échanges et de concertation en facilitant la mise en œuvre de nombreuses actions et projets collectifs. L’organisation se veut une structure agile tirant parti de partenariats durables qu’elle construit avec d’autres organismes de la filière et les meilleurs experts et spécialistes du monde de l’automobile.

Cette évolution s’accompagne par la création d’un nouveau logo soulignant l’implication de l’organisation professionnelle dans ses actions pour l’écologie et le développement durable telles que la collecte et le recyclage ou la promotion du rechapage sur les pneus industriels. Aussi, ce logo exprime l’attachement de l’organisation à l’univers du pneumatique sur lequel elle revendique une large expertise sur le produit, ses utilisations, son marché et sur l’organisation économique de la filière tout entière.

« La mutation du parc automobile va entraîner une transformation profonde de l’entretien automobile, mais quelles que soient les motorisations, les véhicules rouleront toujours sur des pneus, avec ou sans air. Le pneu sera le produit fondamental de l’après-vente. Par ailleurs, les difficultés de communication autour de la loi Montagne nous ont montré que nous devions prendre la responsabilité d’informer directement, de façon objective, les utilisateurs sur la réglementation et sur l’importance du pneu pour la sécurité.

Autant pour les professionnels que pour les particuliers, le Syndicat du pneu est de fait l’organisme référent sur le pneumatique. C’est ce que nous voulons exprimer au travers de l’évolution de notre nom et de notre logo », souligne Dominique Stempfel, président du Syndicat du pneu.