Le TCO des flottes, victime collatérale de l'inflation

Le coût total de possession (ou TCO) d’un parc automobile est une donnée particulièrement scrutée par les entreprises puisqu’elle comprend l’ensemble des coûts directs et indirects liés au fonctionnement d’un véhicule. En 2022, tous les postes de dépenses ont subi une augmentation plus ou moins significative ayant impacté ce fameux TCO des flottes. Mais pour quelle durée ? Et y a-t-il des moyens d’endiguer le phénomène ?

Selon les données de l’Insee parues en novembre dernier, l’explosion des prix à la consommation a atteint environ 6 % sur un an. Cela découle d’un pic des prix de l’alimentation (+ 12 %), de l’énergie (+ 19 %) et des produits manufacturés (+ 4,2 %). Une accumulation de hausses tarifaires qui a lourdement pesé (et pèse encore) sur le pouvoir d’achat de la majorité des ménages mais aussi sur le budget des entreprises, déjà impactées par leur nécessaire transition énergétique. Théophane Courau en témoigne : « En 2022, nous avons observé une accélération de la force de l’inflation avoisinant les + 14 % pour les prix des véhicules d’occasion, + 15 % sur les prix catalogue des véhicules neufs, sans oublier des taux de financement ayant aussi enflé. Un de nos clients a, par exemple, connu 20 % d’augmentation des prix alors que, dans le même temps, il a dû gérer des baisses des remises de 10 % », souligne le président de Fatec Group, société opérant 125 000 véhicules, dont plus de 80 000 VU, 25 000 VI et environ 20 000 véhicules de fonction.

« Globalement, certains acteurs ont un peu surfé sur la vague des augmentations de prix mais ce ne sont pas les acteurs clés qui profitent de ces hausses », affirme de son côté Franck Keller. Le président-fondateur de l’entreprise d’e-carrosserie Autogriff, sorte de « chef d’orchestre de la réparation », a ainsi pris le parti de « remettre au cœur de l’équation le carrossier et son savoir-faire » car, dans le TCO des flottes aujourd’hui, ce poste de charge très technique s’inscrit comme un des axes d’optimisation notables. « En influant sur la sinistralité alors qu’en parallèle l’assurance et la franchise grimpent ce service peut représenter, au final, jusqu’à 30 % d’économie », poursuit Franck Keller. Jérémy Lucot, gestionnaire de flotte au sein du conseil départemental de la Côte-d’Or, tente tant bien que mal de juguler une hémorragie financière non sans conséquences durables. Par conséquent, « on réfléchit sur nos investissements en essayant de panser les plaies les plus béantes. Après avoir fait un bilan de 2022, j’établis des prévisions pour 2023, je compose avec les estimations et je réajuste d’une année sur l’autre en discutant avec le terrain pour prendre les meilleures décisions possibles », reconnaît le gestionnaire de parc.

Pour surmonter la crise, certains de ses homologues ont, quant à eux, choisi d’opter pour une prolongation de leurs contrats en LLD, « la pire stratégie », selon Laurent Hauducoeur. Pour le directeur commercial de Traxall France, « de façon globale, le principal problème que rencontrent les flottes est le renouvellement de véhicules mis à la route en 2018, quand nous étions encore sur un pic bénéfique avec des remises attractives sur les véhicules thermiques et une valeur de revente plus élevée. Nourrir l’espoir d’une amélioration n’est donc pas la bonne solution car le contexte n’est pas près de s’arranger. Il s’agit là d’une économie à très court terme, où les entreprises se heurtent à des collaborateurs mécontents de ne pouvoir accéder aux mêmes catégories de véhicules. »

La télématique en renfort sur la maîtrise du TCO

Pour soulager la facture, « certains se sont aussi dit que c’était le moment de se pencher sur la transition énergétique mais aussi sur la location en LLD, voire de s’orienter vers le VO. L’usage de la flotte a également évolué avec moins de véhicules sous-utilisés », remarque Cyril Châtelet, directeur commercial et marketing de LeasePlan France. Parallèlement, « les sujets liés à l’optimisation des itinéraires et une planification de déplacement sont de plus en plus considérés avec l’intégration des véhicules électriques. Les kilométrages parcourus à titre professionnel et personnel s’avèrent également plus regardés », rappelle Etienne Mingot. Pour cause : « La télématique peut permettre différentes améliorations du TCO que ce soit la gestion des coûts cachés ou sur le taux d’utilisation du véhicule avec notamment des solutions d’autopartage sur mesure. »

« À l’image de ce que propose une montre connectée qui remonte des données sur notre état de santé, la télématique analyse de manière précise les coûts découlant de la maintenance, des péages, des sinistres ou encore du carburant », justifie le spécialiste des enjeux liés aux nouvelles mobilités chez Targa Telematics. Autrefois source de réticences, la collecte de datas « améliore l’expérience utilisateur et la sécurité des conducteurs. Les constructeurs l’ont d’ailleurs bien compris et proposent déjà une connectivité native. Nous sommes confrontés exactement au même phénomène qui a boosté le domaine de la téléphonie de manière indolore », complète Etienne Mingot. Ce dernier est rejoint par Franck Keller, « convaincu que si on ne met pas le doigt sur ce qui ne va pas, rien ne changera. Or, cette visibilité en temps réel permet de mieux gérer son budget. »

