Le télématicien Océan accueille un nouveau directeur général

Au 1er octobre prochain, Océan change de mains et accueille son nouveau directeur général en la personne de Stéphane Peycelon. Un nouveau challenge pour cet expert du business Btob qui a déjà occupé plusieurs fonctions managériales au sein d'Orange Business.

Stéphane Peycelon est en effet un pur produit Orange chez qui il est entré en 1996. Après avoir passé sept ans dans une filiale de France Telecom, il a ensuite intégré la direction du marché entreprises mobile. À la tête de l'unité mobile grands comptes pendant cinq ans, il a ensuite fondé en 2014 et dirigé pendant 6 ans la direction mobile de l'intégrateur d'Orange Business. Avant d'intégrer Océan cette année, il a exercé pendant 3 ans la fonction de directeur adjoint de l'unité d'intervention affaires.

Quelle vision pour l'avenir d'Océan ?

Stéphane Peycelon commente : "Si nous n'avons plus à prouver notre savoir-faire ni notre légitimité en matière de gestion d'activité des équipes itinérantes, il est stratégique de continuer à enrichir nos solutions afin qu'elles répondent de manière la plus exhaustive possible aux besoins de nos clients. Ainsi, il s'agit pour moi de maintenir deux caps : poursuivre en continu l'enrichissement des fonctionnalités permettant à nos clients de piloter leur flotte de véhicules et d'engins, et innover significativement pour proposer des solutions résolument orientées RSE. J'ai également à coeur de développer la synergie avec les canaux de vente BtoB du groupe qui connaissent très bien leurs clients et peuvent être des relais de communication non négligeables pour mettre en avant la proposition de valeur d'Océan. Aussi, parmi les enjeux majeurs le développement de notre stratégie à l'international demeure un axe de croissance important".