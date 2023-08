Le Tesla Cybertruck enregistre un nombre record de pré-commandes

Il se fait attendre depuis 2019 et pourtant sa popularité ne semble pas s’essouffler. Avec son look plus qu’atypique, voire clivant mais loin de passer inaperçu car tout en angles et en découpes géométriques, le Cybertruck du constructeur américain Tesla a en effet enregistré près de 2 millions de réservations selon les données avancées par la plateforme d’analyse financière Finbold de juillet dernier – 1 943 876 précisément. Des pré-commandes certes ouvertes depuis déjà deux ans mais qui équivalent au nombre étourdissant d’un millier de réservations quotidiennes contenues dans ce laps de temps.

Par rapport au décompte de mai 2021, qui recensait 1 084 200 pré-commandes, ces 859 676 réservations de plus représentent ainsi une croissance de près de 80%. Une progression qui se reflète également dans le taux de livraisons effectuées par Tesla qui, l’an passé, a franchi pour la première fois la barre du million de véhicules électriques livrés dans le monde sur l’année – dans le détail, 1 313 851.

Toutefois, il ne faut pas oublier que 2022 a aussi été marqué pour Tesla par une chute de son action en Bourse de 65%. Bref, les chiffres sont des valeurs à manier avec précaution.

Commander n’est pas payer

Pour cause : il reste à voir combien de ces 2 millions de pré-commandes se transformeront en ventes concrètes et combien de ces clients potentiels seront prêts à débourser entre 40 000 et 50 000 dollars pour s’offrir ce mastodonte électrique.

Il n’empêche que ce dernier fait le buzz car il est « conçu pour briser les conventions d'un pick-up standard. » De plus, « ses promesses d'autonomie exceptionnelle (environ 800 km) ou ses capacités de remorquage impressionnantes (de 3 400 à 6 300 kg) pourraient rivaliser avec les voitures hautes performances et séduire un large éventail de consommateurs », juge Finbold.

Quant à la production du Cybertruck, après s’être longtemps apparentée à l’arlésienne, elle aurait enfin débutée. Neuf modèles ont en effet été aperçus sur des camions au Texas, circulant en direction de l’usine Tesla de Fremont, en Californie. Une usine qui fabrique d’ailleurs la Model S, la Model 3 et la Model Y et se trouve à proximité de Palo Alto, siège de la conception du constructeur américain. S’agit-il néanmoins de prototypes de pré-production ? Le mystère demeure...