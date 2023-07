« Le toit est en feu » : la marque Volkswagen s’attend à des mois difficiles

Ça gronde chez Volkswagen ! Le géant Volkswagen Group est-il devenu en quelques mois un colosse aux pieds d’argile ? On peut en douter ! Mais difficile de le savoir exactement tant le constructeur allemand a toujours eu des réserves de cash qui lui permettent de faire face à n’importe quelle crise. Rappelons que la crise du dieselgate avait à peine ébranlé les comptes du constructeur.

Objectif prioritaire : doubler la rentabilité opérationnelle

La rentabilité opérationnelle de la marque Volkswagen se situe actuellement autour de 3 %, ce qui est loin d'être satisfaisant compte tenu de la concurrence mondiale avec des acteurs tels que Tesla et les marques chinoises. Il est évident que sa marque phare ne peut pas rester à ce niveau. Dans le cadre de son plan baptisé « Road to 6.5 », le constructeur allemand compte doubler ce résultat dans les prochaines années. Un programme « régime sec » qui ressemble à s'y méprendre à celui mis en place par Carlos Tavares chez Stellantis. Confronté à une instabilité au niveau de la demande, le constructeur allemand a été contraint de réduire la fabrication de ses véhicules 100 % électriques dont le SUV compact ID.4.

« Des semaines et des mois difficiles »

L’ampleur de l’offensive sur la voiture électrique menée par Tesla et des constructeurs chinois comme BYD au niveau mondial a changé la donne depuis le début de l'année. Les mots du directeur de la marque Volkswagen sont suffisamment forts pour mesurer l’ampleur de la crise. D’après des propos recueillis par WardAutos, le discours enflammé de Thomas Schaefer révèle que « des temps difficiles s'annoncent pour Volkswagen alors que des investissements sans précédent dans la transition vers les véhicules électriques pèsent lourdement sur la marque allemande ». Il met en garde contre des temps difficiles, suggérant que "tout est en jeu" lors d'une réunion des managers internes qui s'est tenue la semaine dernière.

L’urgence : économiser 10 milliards d’euros

Dans un appel énergique, le dirigeant a appelé à un gel immédiat des dépenses. "Nous laissons les coûts devenir trop élevés dans de nombreux domaines", a-t-il déclaré. Schaefer, ancien directeur de l'exploitation de VW avant sa promotion au poste de PDG en juillet 2022, a appelé ses dirigeants à engager des changements visant à rendre l'entreprise plus légère et plus agile.

« Notre activité automobile ne va pas bien »

Le dirigeant de la marque Volkswagen n’hésite pas à critiquer non plus l’organisation interne du constructeur qui faisait référence pourtant. "Nos structures et nos processus sont encore trop complexes, lents et rigides", a-t-il déclaré. A noter que lors de cette même réunion interne des cadres supérieurs de la marque Volkswagen le directeur financier du constructeur automobile, Patrik Andreas Mayer, a déclaré: "Notre activité automobile ne va pas bien" avant de décrire l'adresse de Schaefer comme un "dernier appel".

La transition vers l’électrique plus difficile que prévue

Pour expliquer ce tableau pessimiste du premier constructeur mondial, rappelons que dans son plan de marche, Volkswagen pensait être suffisamment solide pour assurer la transition vers l’électrique tout en continuant à développer les modèles thermiques comme si de rien n’était. La crise des semi-conducteurs a ralenti, depuis trois ans, les livraisons des modèles thermiques. Au niveau de l’électrique le grain de sable est venu Tesla qui se présente comme un concurrent sérieux aux côtés de BYD et des autres constructeurs chinois. La gamme ID comme les autres modèles électriques des autres marques du groupe déçoivent au niveau des volumes.

La voiture électrique dépend du prix et uniquement du prix

Volkswagen Group n’avait pas anticipé cet incroyable développement du marché de la voiture électrique. Un marché centré uniquement sur le prix ce qui casse les segments et les différences tarifaires entre premium et mainstream. Avec l’électrique tout le monde est sur la même ligne de départ et à ce petit jeu là Volkswagen n’est plus le premier.

Le plan mis en place par Volkswagen ressemble de plus en plus à un plan drastique de survie. Il faut rapidement couper dans les coûts pour trouver les 10 milliards d’euros qui semblent nécessaire à court terme. Les modèles à bas volume ne seront pas renouvelés ou disparaîtront. Le constructeur va devoir maigrir pour survivre et cesser de brûler trop d’argent. Il pourrait s’agir en définitive d’un dernier appel pour préparer l’entreprise à une réduction des effectifs.

Face à la concurrence de Tesla et des marques chinoises, plusieurs constructeurs européens ne sont pas en grande forme mais ne le disent pas officiellement ! Volkswagen a choisi une autre stratégie en disant ouvertement qu’il y avait le feu et ainsi appeler les pompiers immédiatement.