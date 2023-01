Top 10 des VP les plus vendus en 2022

Les voitures particulières les plus vendues sur le marché français du véhicule neuf sont issues des groupes Renault et Stellantis. Chaque constructeur place cinq de ses modèles dans le Top 10.

L’année 2022 se termine sur un marché du véhicule neuf en net recul par rapport aux années précédentes. Avec un peu plus de 1,5 million de voitures vendues, le bilan s’avère maigre. Les modèles qui ont connu le plus de succès dans ce contexte difficile restent à l’image de la demande des clients mais aussi de l’offre disponible. En effet, les problèmes d’approvisionnements en composants ont perturbé quasiment toutes les usines. Ainsi, le classement des véhicules les plus vendus s’est souvent transformé en un classement des livraisons. Cependant, le palmarès final reste peu surprenant, avec une répartition des dix meilleures ventes entre Renault Group et Stellantis. Toyota, premier constructeur étranger, frappe à la porte de ce Top 10 grâce à la belle performance de sa Yaris. Une voiture plus française que plusieurs modèles positionnés devant elle. En ajoutant la version Yaris Cross, qui figure au treizième rang, la firme japonaise place ses pions parmi les plus forts volumes du marché français.

La Peugeot 208 en tête

La voiture la plus vendue de cette année 2022 est la Peugeot 208, avec 88 812 unités, soit une part de marché de 5,8 %. Un modèle disponible en thermique et en électrique, qui convient aux clients particuliers comme aux flottes. Cette offre complète lui assure sans doute la première place. Un paramètre qu’elle ne partage pas avec ses plus proches rivales. En effet, la plus grande surprise de ce classement reste sans doute la deuxième place de la Dacia Sandero, qui bat la Renault Clio sur le fil. L’écart entre les deux voitures se limite à 281 exemplaires, avec 64 293 Sandero pour 64 012 Clio. Les atouts de la Dacia ont séduit les Français, comme ils séduisent les autres consommateurs européens.

Au pied du podium figure la seule Citroën de ce Top 10. La C3 conserve son statut de voiture à tout faire, bien aidée par des offres promotionnelles (58 880 unités). Au cinquième rang figure le premier SUV du classement. Il s’agit du Peugeot 2008 (51 454 exemplaires). Ce modèle devance son rival Renault Captur, qui termine l’année à 45 577 unités. Il faut atteindre la septième place pour voir la première berline du segment C. Il s’agit de la Peugeot 308, qui cumule 41 656 immatriculations. Malgré sa modernité, cette voiture fait figure de relique de l’ancien monde, d’une époque où les modèles de ce segment occupaient l’essentiel des ventes. Ces derniers ont été remplacés par leurs équivalents sous forme de SUV. Ainsi, le 3008 arrive au huitième rang, avec 36 281 immatriculations, devant le Dacia Duster (31 648 unités), qui coiffe lui-même sur le fil le Renault Arkana (31 638 unités). Ce modèle reste le premier SUV coupé du marché sur cette année 2022 compliquée.