Le Toyota Hilux se décline aussi en version hydrogène

Toyota fait partie des marques automobiles ayant le plus investi dans l’hydrogène. Un engagement en adéquation avec sa stratégie européenne de visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Pour y parvenir, Toyota mise en effet sur une gamme de produits multi-technologiques, allant de l’hybride à l’hybride rechargeable aux véhicules 100% électriques et, bien sûr, les piles à combustible avec le modèle Mirai et à présent le Hilux.

Un projet qui a vu le jour il y a un an

Le prototype de ce pick-up hydrogène a été dévoilé sur le site industriel de Toyota Manufacturing UK (TMUK) à Derby, en Angleterre, sur ses terres natales puisqu’il y a été développé. Un projet qui a été initié en 2022 en partenariat avec les membres d’un consortium (Ricardo, ETL, D2H Advanced Technologies et Thatcham Research précisément) soutenu financièrement par le gouvernement britannique via l’organisation à but non lucratif Advanced Propulsion Centre.

>> A LIRE AUSSI : Toyota fait de l’Europe une priorité pour la mobilité hydrogène

Le programme de développement du Hilux hydrogène a ainsi pu être lancé à partir du 1er juillet 2022. La fabrication du prototype, elle, a démarré le 5 juin 2023. Achevé en à peine trois semaines, cet Hilux sera suivi de neuf autres d'ici la fin de l’année 2023. Utilisant des éléments technologiques issus de la Toyota Mirai, ce prototype hydrogène de l’Hilux affiche une autonomie de plus de 600 km grâce à une batterie hybride positionnée sur le plateau arrière, évitant ainsi la perte d'espace dans l’habitacle.