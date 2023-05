Le transport longue distance électrifié moins cher que le diesel ?

Des chercheurs de l'Université de technologie de Chalmers, en Suède, ont démontré que faire rouler un poids lourd à l'électricité pouvait s'avérer moins coûteux qu'en diesel.

« Si l’électrification avance en ce qui concerne les livraisons urbaines, elle est plus lente en ce qui concerne les poids lourds parcourant de longues distances car on estime que ces véhicules auraient besoin de grosses batteries, qui consomment tellement de capacité de charge que le fonctionnement électrique n'est pas rentable. Mais maintenant, des chercheurs de l'Université de technologie de Chalmers ont découvert que l'électricité peut en effet être une alternative moins chère au diesel, même pour les poids lourds », explique Johan Karlsson, chercheur à l’Université.

Pour arriver à cette conclusion, l’Université a pris comme scénario des poids lourds qui parcourent les 553 kilomètres entre Helsingborg et Stockholm, en Suède. Elle a comparé deux tailles de batteries différentes et deux prix possibles pour une recharge rapide. La conclusion est qu'il semble possible d'électrifier ce type de véhicule d'une manière rentable. Dans le cadre de l’étude, le prix du diesel a été fixé à 1,20 euro le litre et le prix de la recharge rapide à 0,17 euro le kWh ou alternativement à 0,40 euro le kWh.

Dans l'étude, les chercheurs ont créé un modèle basé sur les données d'une entreprise de transport réelle dans la ville d'Helsingborg, qui a été choisie parce qu'elle peut être considérée comme ayant des tâches et des conditions de fonctionnement typiques.

La grande batterie n'avait pas besoin d'être rechargée sur la route, uniquement dans les propres dépôts de l'entreprise, mais elle occupait plus de capacité de charge. La batterie plus petite nécessitait une charge rapide sur la route mais ne restreignait pas autant la capacité de charge. Les résultats ont montré que rouler à l'électricité était rentable pour l'entreprise de transport de l'étude.

« Avec la bonne taille de batterie, il devrait être possible dans de nombreux cas d'électrifier les poids lourds de manière à ce que le coût soit le même ou inférieur à celui d’un moteur diesel. La meilleure taille de batterie est déterminée par le poids du chargement et son type de marchandises. D'autres facteurs importants influencent le choix de la taille de la batterie comme les habitudes de conduite et le prix de la charge rapide. Un scénario futur réaliste est que les poids lourds auront différentes tailles de batterie, » explique le chercheur à l’Université.

Pour que l'investissement en vaille la peine, les chercheurs ont montré dans une précédente étude que la batterie d'un poids lourd électrique doit être chargée et déchargée au moins 1 400 fois, ce que la plupart des véhicules utilitaires dépassent au cours de leur vie. La recherche a été menée en collaboration avec l'administration suédoise des Transports et Volvo Trucks.