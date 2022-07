Le transport routier de marchandises reste stable

En dépit d'une baisse du volume de 4% par rapport à la même période de référence 2021, les résultats du premier semestre 2022 sont satisfaisants pour le transport routier de marchandises, avec 33 millions d’offres de fret. Pourtant la guerre de la Russie en Ukraine et l’augmentation des prix des carburants avaient fait clignoter des points de vigilance.

Des opportunités identifiées au second semestre 2022

« Maintenant que les restrictions liées au COVID-19 sont pratiquement inexistantes en Europe, la saison estivale pourrait constituer une excellente opportunité pour le secteur des transports », annonce un porte-parole de Teleroute, avant de poursuivre : « Selon l'évolution de la situation sur le continent, on peut aisément s'attendre à beaucoup de déplacements et de consommation qui pourraient favoriser l'activité. Ce constat s'effectue principalement au niveau national, où nous avons relevé une croissance de 1% au cours des six derniers mois par rapport à la même période en 2021 ».

L’essor du transport intérieur se confirme sur plusieurs marchés

Le baromètre pointe aussi que le nombre d'offres de fret dont le départ et l'arrivée se situent dans le même pays dépasse désormais les 10 millions. Ce phénomène a été particulièrement marqué sur des marchés importants comme l’Italie (+24%) ou l’Allemagne (+48%). La France n’est pas en reste : « la somme des offres de fret de ces six premiers mois de l'année a dépassé deux millions et demi, soit 4% de plus que la même période en 2021 ».

