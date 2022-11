Le TRM sujet central de l’atelier Transport du Conseil national de la refondation

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, ont ouvert, le 8 novembre dernier, la première session de l’atelier Transports du volet Climat et biodiversité du Conseil national de la refondation. Pour rappel, le CNR vient d’être mis en place par Emmanuel Macron afin d’impliquer politiques, associations et syndicats dans le débat démocratique sur des sujets stratégiques pour le pays. Cette première réunion a rassemblé élus locaux, représentants d’organisations syndicales et patronales et d’acteurs mobilisés sur la question des transports. Les échanges ont porté sur les mobilités du quotidien.

L’atelier sera organisé autour de trois questions qui seront étudiées dans le cadre de groupes de travail distincts, à savoir Comment proposer des transports du quotidien plus accessibles et plus verts ? Quelles actions concrètes pour décarboner le transport de marchandises ? Quels leviers d’action pour faciliter la transformation de la mobilité longue distance au service de la lutte contre le changement climatique ?

L’objectif est d’aboutir à une liste de propositions concrètes sur les trois enjeux identifiés. Ces discussions viendront nourrir le travail de planification écologique mené par la Première ministre.

« Nous portons de grandes ambitions car les transports sont le poste le plus émetteur de gaz à effet de serre. D’ici à quelques mois, nous proposerons des solutions pratiques et réalistes émanant des travaux. La décarbonation des transports jouera un rôle majeur dans l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2050 au niveau national », souligne Christophe Béchu.

Et Clément Beaune d'ajouter : « Les transports représentent 30 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et plus de 94 % de ces émissions viennent du secteur routier. Ces chiffres témoignent à la fois de l’importance de la transition écologique du secteur, mais également de la nécessité de l’implication de tous. La transition écologique du secteur des transports ne pourra pas se faire sans les Français ! Le Conseil national de la refondation nous offre une opportunité incroyable en la matière, en réunissant les élus locaux, les experts, les associations et les citoyens afin de faire émerger des solutions concrètes pour décarboner les transports. »