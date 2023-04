Le véhicule électrique s'impose doucement mais sûrement dans le marché de l'occasion

La plateforme de vente et d'achat de VO a analysé les données de ses transactions de VE. En 2022, Auto1.com a enregistré 18 000 unités vendues entre professionnels de véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides. Soit une croissance de 50% en 2022 par rapport à 2021 (+ 6 500 unités). Par ailleurs, le Top 3 des marques de VO électriques vendus sur la plateforme est constitué de Toyota, Tesla et de Volkswagen. Côté françaises, Peugeot et Renault se hissent respectivement en 6ème et 9ème position. L'analyse rapporte que 70 % des BEV, HEV et PHEV d’occasion vendus sur Auto1.com ont entre 1 et 5 ans, et environ 30 % des véhicules électriques vendus ont un kilométrage inférieur à 10 000 km. Côté prix, ce parc récent est cher : un tiers des transactions de véhicules électriques ont un prix compris entre 20 000 et 35 000 euros, contre 1/5 en 2021. Une hausse de prix qui n'a rien d'étonnant, étant donné l'augmentation de prix pour tous les types de VO.

Enfin, présent dans plus de 30 pays en Europe, Auto1.com s'est également analysé les transactions transfrontalières de VE, qui se sont élevées à près 80% en 2022 en fonction des marchés. La plus forte demande enregistré est aux Pays-Bas, en Finlande et au Danemark, suivis de près par la France en croissance de 96% par rapport à 2021 et l'Allemagne (+103%). La plateforme constate également une corrélation entre la demande et l'infrastructure de recharge disponible, ou encore les incitations financières.

30% des partenaires d'Auto1.com ont vendu au moins 1 VE en 2022

À titre comparatif, l'ACEA (l'association des constructeurs automobiles automobiles) estime que les parts de marché des véhicules électriques neufs atteint 44% en Europe en 2022, contre 38% en 2021. « Les tendances observées sur le marché des véhicules neufs se répercutent 1 toujours sur le marché des véhicules d'occasion : les véhicules neufs d'aujourd'hui sont les véhicules d'occasion de demain. Les véhicules électriques arrivent désormais avec des volumes pertinents sur le marché de l’occasion », déclare Manutea Dupont, vice-président et directeur général d'Auto1 Group France.

En parallèle, Auto1.com a également mené une enquête auprès de plus de 15 000 partenaires en janvier et février 2023 sur leurs attentes pour cette année. Environ 30 % des sondés ont vendu au moins un véhicule électrique en 2022 (34% en 2021) et près de 10% ont vendu au moins 20 VE (7% en 2021). Et plus de 40% prévoient de vendre au moins un véhicule électrique en 2023 (contre 43% en 2021) et plus de 10 % des interrogés prévoient de vendre au moins 20 véhicules électriques en 2023, contre 12% en 2021. Par ailleurs, 70% des concessionnaires ont vendu au moins un véhicule électrique en 2022, contre 25 % des marchands indépendants, un chiffre bas mais en augmentation par rapport à 2021.