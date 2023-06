Le vieillissement du parc automobile vu par leboncoin.fr

Le contexte étant, les achats sur le site d’annonces leboncoin.fr concernent des véhicules toujours plus âgés, plus de 9 ans en moyenne.

En analysant les annonces sur son site, leboncoin.fr constate que la moyenne de véhicules destinés à être vendus est de 9,2 ans contre 8,4 ans en 2020. Les recherches se tournent vers des voitures toujours plus âgées, plus de 8 ans d’âge désormais. « On constate que les annonces des véhicules les plus anciens génèrent beaucoup plus de contacts que ceux récents, quasiment 10 fois plus pour les voitures de plus 8 ans, que pour celles de 0 à 5 ans » commente la plateforme d’annonces digitales.

Les 45 % de hausse des prix constaté entre 2020 et 2023 ne freinent pas l’intérêt pour l’occasion. S’il faudra toujours débourser 8 876 euros en moyenne pour faire l’acquisition d’une voiture de plus de 8 ans sur le site, les prix affichent environ 20 000 euros pour un modèle de la tranche 5-8 ans, voire près de 30 000 euros pour un véhicule moins ancien.

Si les véhicules vendus par les professionnels enregistrent également un allongement de l’âge moyen, celui-ci reste cependant moins marqué, à peine un an (+0,9 ans) à comparer de presque un an et demi pour les véhicules vendus par les particuliers (+1,4 ans). D’autant que le parc des professionnels est plus jeune avec 5,7 ans de moyenne, contre plus de 13 ans lorsqu’il s’agit d’une transaction entre particuliers.

Pour Olivier Flavier, vice-président Mobility leboncoin : « La peur des changements réglementaires et législatifs, tout comme les annonces des constructeurs sur le lancement des véhicules électriques à des prix accessibles d’ici 2025, font office de frein dans la transformation des intentions d’achat. Il y a beaucoup d’hésitation des Français au moment de passer à l’acte en raison de la migration vers l’électrique. Face à cette période d’hésitation, ils gardent leurs voitures plus longtemps, ce qui explique en partie le vieillissement du parc. »