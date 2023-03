Les vols d’équipements sur les véhicules ont fait un bond de plus de 30 % en 2022

Après des années de baisse, les vols de pièces sur les véhicules sont repartis à la hausse l'année dernière. Selon SRA, ils ont fait un bond de plus de 30 % en 2022.

Après des années de baisse, dont celles liées à la crise sanitaire et aux mesures de confinements, les vols de véhicules sont répartis à la hausse en 2022. C’est ce que montre la dernière étude de SRA, centre technique de l’assurance, qui se base en partie sur les chiffres de l’assurance.

SRA note une augmentation de plus de 9 % des vols l’an passé (automobiles et deux-roues) avec un volume de 132 636. Toutefois, ce volume reste encore inférieur à celui de l'année 2019 (140 400).

Le véhicule le plus fréquemment volé, tous segments VP confondus, est le SUV familial Toyota Rav4 V. Sur le segment du VUL, le Renault Master III reste la cible préférée des voleurs au niveau de la fréquence des vols. Mais le modèle le plus volé en nombre est la citadine Renault Clio IV.

Les autres modèles le plus souvent volés sont la Toyota Auris II (compacte), la Peugeot 508 II (berline), le SUV urbain Toyota C-HR et le SUV compact Peugeot 3008 II. Les citadines représentent 34 % des vols, contre 22 % pour les véhicules compacts, 16 % pour les VUL et 9 % pour les SUV compacts.

Explosion des vols d'équipements sur les véhicules

Plus inquiétant, le nombre de vols d’accessoires sur les véhicules s’envole avec 99 342 vols en 2022, soit une hausse de 30,5 % par rapport à 2021. Le nombre de vols reste significatif, bien supérieur à la période prés-covid. Si SRA ne donne pas une liste d’équipements prisés par les voleurs, les vols de pneumatiques, de jantes, de phares, de pots catalytiques, de rétroviseurs, voire d’autres pièces de carrosserie (pare-chocs, ailes, capot..), sont souvent cités dans les médias. La hausse du prix des pièces et la baisse du pouvoir d’achat expliqueraient ce triste développement des vols sur les véhicules.