Le Volkswagen ID.Buzz Cargo s'invite dans la flotte de Miele

En France, le Renault Kangoo a longtemps été associé à Darty. L'enseigne d'électroménager ayant choisi la fourgonnette dès sa première génération pour en faire « le » véhicule de son service après-vente. Près de vingt ans plus tard, le nouveau Volkswagen ID.Buzz Cargo – élu Van of The Year 2023 – s'apprête à devenir le fidèle compagnon des techniciens du SAV de l'entreprise allemande Miele.

Dans le cadre d'un partenariat avec Volkswagen, ce fabricant allemand d'électroménager fait partie des premiers clients à recevoir les clés de cette nouvelle fourgonnette 100 % électrique. Les véhicules – facilement identifiables à leur couleur rouge vif – seront déployés en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Grande-Bretagne ainsi qu'en Norvège fait savoir la société dans un communiqué.

« Nous nous sommes fixé pour objectif de réduire les émissions de CO2 de notre flotte de véhicules d'au moins 30 % d'ici à 2030, explique Rebecca Steinhage, directrice des ressources humaines chez Miele. Le Volkswagen ID.Buzz est un excellent choix en tant que variante tout électrique pour notre flotte, et nous attendons déjà avec impatience de recevoir plus d'ID.Buzz l'an prochain ».