Le Volkswagen T-Cross se met à jour

Si les préventes et l'activation du configurateur en ligne du Volkswagen T-Cross doivent débuter au cours de ce quatrième trimestre 2023, ses premières livraisons clients ne devraient pas intervenir avant le premier trimestre 2024. Il faut dire que ce SUV proposé hors d'Europe sous les noms de Tacqua et Taigun – et qui, en quatre ans, a su s'imposer avec une moyenne de 300 000 unités produites chaque année – affiche un restylage qui, s’il n’a rien de radical, parfait son attractivité.

Crédit : Clotilde Gaillard

Réputé pour sa polyvalence, le Volkswagen T-Cross se redessine dans un look extérieur modernisé et avec un nuancier accueillant trois nouvelles couleurs pop : Grape Yellow (un jaune vif et sportif), Clear Blue Metallic (un bleu clair élégant) et Kings Red Metallic (un rouge flamboyant). Pour la première fois, le modèle adopte aussi des phares matriciels LED IQ.LIGHT prenant la forme d’un bandeau lumineux à l’avant et de croix stylisées à l’arrière. Une touche inédite qui lui va à ravir !

Crédit : Clotilde Gaillard

Transporteur de vélos électriques

Comptant parmi les modèles possédant l’un des intérieurs les plus spacieux de son segment des SUV compacts, le Volkswagen T-Cross peut toujours embarquer jusqu'à cinq passagers. Dans cette configuration, le coffre affiche un volume allant de 385 à 455 litres. Toutefois, lorsque sa banquette arrière de 140 mm est rabattue (répartition 60:40), l’espace de chargement plat peut atteindre 1 281 litres ! Petit mais solide, le Volkswagen T-Cross a également fait évoluer la charge pouvant être soutenue par sa barre d'attelage de 55 à 75 kg. Dès lors, « le poids maximum autorisé des vélos pouvant être transportés sur un porte-vélos monté sur l'attelage de remorque est augmenté, ce qui est particulièrement important pour le transport de vélos électriques », précise le constructeur de Wolfsburg.

Crédit : Volkswagen

Propulsé par les moteurs TSI du groupe VW, le Volkswagen T-Cross s’agrémente enfin de la nouvelle génération de système d'infodivertissement et d’un écran tactile standard de 8 pouces (ou plus de 20 cm) tandis que la version haut de gamme dispose d'un écran de 9,2 pouces (avec une diagonale d’environ 23 cm). Une connectivité, qui n'est certes pas de pointe mais néanmoins accrue, faisant légèrement s’élever ses prix.

Crédit : Volkswagen

L’entrée de gamme Life débute ainsi ses tarifs à 25 700 €, soit 160 € de plus que l’ancienne édition spéciale Life Tech, à l’équipement numérique moins enrichi toutefois. La version sportive R-Line est, elle, facturée à plus de 32 000 € quand la finition Style s’avère à peine moins chère. Cela lui sera-t-il préjudiciable face à des concurrents un peu plus abordables, tels Citroën C3 Aircross ou Hyundai Kona ? L’avenir le dira...