Le Volkswagen Touareg sera seulement hybride rechargeable en France

Volkswagen vient de lever le voile sur le nouveau Touareg. Le SUV bénéficie d’un design légèrement revu et de plusieurs améliorations techniques. Il reçoit une nouvelle suspension, un tableau de bord amélioré, des systèmes d’aide à la conduite plus perfectionnés et un nouveau système d’éclairage LED HD. Il introduit également un logo Volkswagen lumineux, ce qui constitue une première en Europe pour la marque.

Hybride rechargeable en France

Sur le marché français, le Touareg sera uniquement proposé en motorisations hybrides rechargeables. Deux versions seront disponibles, dont le haut de gamme R eHybrid de 462 chevaux. Une finition exclusive Elégance sera proposée à partir de 86 300 euros, tandis que le modèle R eHybrid débutera à 102 200 euros. Les commandes seront ouvertes le 15 juin 2023. Cependant, les ventes sur le territoire devraient être limitées. Le cœur du marché des SUV s’est déplacé sur le segment inférieur. Sur le segment des grands SUV, les clients optent souvent pour des marques premium, à l’image du cousin Porsche Cayenne, qui partage de nombreux points communs avec le Touareg.