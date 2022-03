Le Volta Zero à l'épreuve du froid

Volta Trucks vient de clôturer les programmes de tests de son futur camion urbain électrique 16 tonnes, Volta Zero, en conditions hivernales. Des tests réalisés dans le nord de la Suède. Ces tests par grand froid, jusqu’à - 30 °C, ont permis d’évaluer le pré-conditionnement thermique de la batterie (nécessaire pour préserver au maximum l’autonomie), sa stabilité thermique, mais aussi le confort à l’intérieur de la cabine. La tenue de route a de même été vérifiée.

« L’achèvement de notre programme d’essais en conditions hivernales constitue une nouvelle grande étape vers le lancement de la production du Volta Zero. En développant le tout premier camion de poids moyen tout électrique, nous rencontrons de nombreux défis inédits, que nous devons comprendre et résoudre sans délai pour pouvoir commercialiser le véhicule aussi rapidement que l’exigent nos clients. Sur nos marchés de lancement que sont Londres et Paris, les clients ne connaîtront probablement pas ce genre de conditions, mais nous devons pousser le véhicule à l’extrême pour garantir un niveau optimal de qualité et de fiabilité, et ce dès les premiers véhicules livrés à nos clients », a commenté Ian Collins, chef de produit de Volta Trucks.

Alors que le prototype du Volta Zero a été lancé en septembre 2020, les premiers véhicules devraient être mis en service chez les clients d’ici mi-2022. Des tests par grandes chaleurs sont aussi en cours de réalisation dans le sud de l’Europe.