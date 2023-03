Le Volta Zero homologué pour rouler en Europe

Volta Trucks annonce que son camion électrique Volta Zero vient d’obtenir l’homologation European Whole Vehicle Type Approval. La porte s’ouvre pour une production en série au cours du second semestre.

Le camion tout-électrique Volta Zero de 16 tonnes construit par Volta Trucks vient d’obtenir l’homologation European Whole Vehicle Type Approval. Pour ce faire, le véhicule a été soumis à de multiples essais de systèmes et de composants individuels dans des domaines tels que le freinage, la direction, l'éclairage et le vitrage, ainsi que les systèmes de sécurité du véhicule. Cette homologation représente une étape importante et indispensable avant le démarrage d’une production série. Elle garantit que le véhicule répond aux normes européennes en matière d'environnement, de sûreté et de sécurité.

Cette certification s’ajoute comme un élément positif alors que Volta Trucks s’apprête à livrer à certains de ses futurs clients en Europe une flotte de véhicules de tests. Ces camions prototypes, dits de « production verification », doivent permettre aux gestionnaires de flottes de comprendre comment un camion de taille moyenne tout-électrique s'intègre dans leurs opérations.

« Nous avons développé un véhicule entièrement nouveau à partir d’une feuille blanche. Le fait que le Volta Zero ait passé ces tests rigoureux et exigeants si rapidement est un véritable hommage à nos équipes d'ingénierie et de développement. Nous sommes maintenant prêts pour le lancement de la production en série dans notre usine de Steyr, en Autriche. Nous allons pouvoir livrer les camions à nos clients et commencer à remplir notre mission », se félicite Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks.

Un nouveau patron pour le digital

Alors que les premiers Volta Zero de série devraient sortir des lignes de production au début du deuxième trimestre 2023, le constructeur vient de nommer un nouveau directeur, Martin Hofmann, pour assurer la poursuite du développement des systèmes d’information. Le responsable, qui officiait auparavant chez Saleforce, intégrera l’entreprise au 1er mai. Martin Hofmann a notamment œuvré chez Volkswagen où il a mis en place plusieurs centres de développement logiciels et technologiques.

Dans son rôle de directeur de la technologie et de l'information, Martin Hofmann rapportera à Essa Al-Saleh. Il aura notamment la responsabilité de la vision stratégique de l'entreprise pour les services digitaux dédiés aux clients et prendra également en charge la direction des opérations informatiques.

« Je suis ravi d'accueillir Martin dans l'équipe de direction à ce moment crucial du développement de l'entreprise. La conception d'un nouveau camion tout-électrique nous donne une occasion unique de créer un écosystème numérique. La connaissance approfondie du secteur et l'expérience de Martin en matière de transformations numériques seront inestimables pour permettre à Volta Trucks de proposer à ses clients une expérience digitale de premier plan », commente Essa Al-Saleh.