Le Volvo EX30 démarre à 37 500 euros en France

C’est le grand jour. Le petit dernier suédois a été publiquement présenté ce jour à Milan, en Italie. Le Volvo EX30 est le premier petit SUV haut de gamme de la marque. Il vient compléter son offre 100 % électrique qui compte aujourd’hui quatre modèles. Rappelons qu’à compter de 2025, Volvo Cars aspire à ce que les voitures 100% électriques représentent la moitié de ses volumes de ventes mondiales et atteignent une marge bénéficiaire d’exploitation de 8 à 10 %. Puis, d’ici 2030, Volvo Cars prévoit de vendre uniquement des modèles tout électriques.

Par ailleurs, dès l’année prochaine, le Volvo EX30 sera également disponible dans sa version Cross Country. Les carnets de commandes de cette version spéciale ouvriront en 2024, la production devant commencer dans le courant de l’année. Cette déclinaison sera reconnaissable grâce à des plaques de protection à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, des panneaux noirs spéciaux sur le pare-chocs avant et la porte de coffre, ainsi qu’un marquage distinctif Cross Country et un drapeau suédois monté sur le capot.

Le choix entre deux batteries

D’une longueur de 4,25 m, l’EX30 est basé sur la plateforme SEA qui équipe également la Smart1. En France, le Volvo EX30 est décliné en trois finitions, à savoir Start, Plus et Ultra, respectivement accessibles à partir de 37 500, 40 450 et 47 950 euros (hors bonus écologique). Volvo assure avoir choisi un positionnement prix « attractif » afin de permettre aux clients « d’acquérir un SUV tout électrique haut de gamme à un prix similaire à celui d'un SUV à moteur thermique équivalent ».

Coté performances, le Volvo EX30 offre aux conducteurs le choix entre deux tailles de batteries : une version standard LFP de 51 kWh qui permet une autonomie électrique de 344 kilomètres (cycle WLTP) et une version plus puissante NMC de 69 kWh développant jusqu’à 480 kilomètres en tout électrique. De plus, la version Twin Performance combine la batterie NMC à un deuxième moteur électrique supplémentaire. Cette version à transmission intégrale du Volvo EX30 offre une puissance de 315 kW (428 chevaux) et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. La version Twin Performance à autonomie étendue offre une capacité de charge allant jusqu’à 155 kW tandis que la voiture à autonomie standard a une capacité de 135 kW. Ainsi la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en un peu plus de 25 minutes.