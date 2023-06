Le Health Check de ZF Aftermarket optimise la disponibilité des autobus

Le nouveau concept de service digital proposé par ZF Aftermarket joue un rôle clé dans le processus de transformation durable du secteur des transports. Le ZF Health Check est spécialement adapté à la boîte de vitesses automatique EcoLife de la marque, qui est utilisée partout dans le monde dans les autobus urbains et interurbains. La solution utilise de nombreuses données de capteurs enregistrées dans le système de transmission pendant le temps de fonctionnement du véhicule - par exemple, le régime du moteur, le changement de vitesses, la température et la pression de l'huile, etc. Ces données sont fréquemment transmises par voie hertzienne à un service d'analyse sophistiqué fonctionnant sur la plateforme Cloud de ZF, ce qui permet d'obtenir des informations personnalisées et pertinentes pour l’entretien. Celles-ci sont ensuite traduites en recommandations d'actions concrètes pour l'opérateur de bus ou pour son atelier de maintenance.

Grace à cette anticipation et prévision de la maintenance, même si l'autobus doit se rendre à l'atelier, le temps d'immobilisation est minimisé car les pièces de rechange ou les produits peuvent être préparés à l'avance grâce aux données recueillies sur le véhicule. Le temps de travail nécessaire peut également être mieux planifié. Et si l'atelier de l'entreprise ne parvient pas à trouver la panne, l'opérateur du parc de véhicules peut faire appel à des experts externes et leur donner accès au portail Health Check de l’équipementier.

« Avec ZF EcoLife, nous permettons déjà à des centaines d'exploitants d'autobus dans le monde de travailler plus efficacement. Avec notre offre ZF Health Check, qui s'appuie sur l'accès à distance aux données du véhicule et sur l'analyse prédictive, nous pouvons désormais accompagner les clients gestionnaires de flottes encore plus loin vers le zéro temps d'immobilisation et ouvrir la voie à un marché de la rechange durable », explique Philippe Colpron, directeur de ZF Aftermarket.

Outre le Health Check, ZF Bus Connect offre de nombreuses fonctionnalités pour l'optimisation de la gestion des flottes d'autobus, telles que la visualisation en direct de l'ensemble de la flotte de véhicules, l’aperçu du potentiel d'optimisation en ce qui concerne la consommation de carburant et d'énergie, le comportement de conduite, ou l'usure des pièces, telles que les freins. Il génère des rapports de conformité ou sert à prouver le respect des obligations fiscales dans le secteur des transports publics.