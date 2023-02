Le zoo de Thoiry abandonne son parcours en voiture au profit de navettes électriques

C’est une institution qui prend fin mais il faut bien vivre avec son temps. Alors que le fameux parc animalier des Yvelines (à 40 km de Paris) avait fait de sa déambulation en voiture au sein des enclos une spécificité appréciée des visiteurs depuis plus d’un demi-siècle, ce sont dorénavant des navettes électriques qui assureront la balade. Et ce, à partir du mois de septembre 2023.

Un circuit propre plutôt qu’un périphérique

Désireux de devenir « une destination et non plus une excursion », le zoo de Thoiry a en effet investi 30 millions d'euros d’ici à 2028 dans une transformation d’ampleur. Une belle enveloppe qui doit beaucoup au succès des Lumières Sauvages installés à Thoiry tous les hivers depuis cinq ans et qui boostent les entrées du zoo. En 2022, les chiffres de fréquentation avoisinaient les 600 000 visiteurs, en augmentation par rapport à 2019, année pré-pandémie. Outre des projets d’agrandissement et la création de nouvelles installations, le parc se dessine ainsi un profil écoresponsable en promouvant les mobilités douces.

Adieu, donc, les voitures des particuliers et les gros « camions brousse » roulant aux énergies fossiles pour transporter les visiteurs sur le circuit du safari du zoo de Thoiry. Place aux navettes branchées ! Une ambition confirmée par Christelle Bercheny, P-DG du Groupe Thoiry : « On travaille pour faire en sorte qu'entre 2026 et 2028, le safari ne se fasse plus en voiture particulière. Plusieurs pistes sont explorées. » Mais surtout, « nous travaillons avec des partenaires pour la conception d'un véhicule, conçus pour Thoiry car il n'existe nulle part ailleurs, avec une vision à 360°, ce qui promet une expérience rare de visite ! » Un prototype qui devrait être testé sur le site avant la fin de l’année 2023.

Thoiry prend très au sérieux l’écologie

En plus de s’investir dans une équation environnementale positive, la ville de Thoiry a acté, le 15 février dernier, la signature du pacte d’actionnaires de Thoiry Bioénergie. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, et Colomba de La Panouse, présidente de Thoiry Bioénergie, ont ainsi inauguré l’implantation d’un méthaniseur, installé aux abords du zoo de Thoiry. Avec quelque 11 000 tonnes de déchets issus du parc et traités par an mais également de la collecte des déchets verts des communes avoisinantes, celui-ci permettra notamment d’approvisionner en gaz vert les maisons des animaux du zoo mais aussi le château et plusieurs collectivités alentours, dont Plaisir et Villepreux.