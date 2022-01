LEA Logistique entre au groupement de transporteurs Tred Union

En intégrant Tred Union, Lea Logistique entend accompagner la croissance de ses activités, mais aussi multiplier ses compétences. « Intégrer Tred Union nous offre de nouvelles opportunités : pouvoir échanger avec des confrères sur tous les aspects du métier, faire profiter l'entreprise et les équipes des formations et groupes d'échanges proposés par le réseau et surtout accompagner la croissance de l'ensemble de nos activités, de la logistique au transport international », indique Steve Mangin, dirigeant de LEA Logistique. Opérationnelle en PACA et Occitanie, mais aussi en Espagne et en Italie, LEA Logistique va notamment s'appuyer sur LogCoop (groupement européen partenaire de Tred Union depuis 2019) dans l'objectif de développer ses activités à l'étranger. En outre, l'entreprise va également agrandir son espace de stockage de plus de 10 000 m2 d'ici à quelques mois, ainsi que recruter de nouveaux chauffeurs au niveau national.

De son côté, le groupement de transporteurs bénéficiera du savoir-faire et de l'expérience dans la logistique de LEA Logistique, basée à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales.