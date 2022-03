Lear reprend l’activité « confort sièges » de Kongsberg Automotive

Le 25 février 2022, la Commission européenne a donné son feu vert au rachat par Lear de la business unit « Interior Comfort Systems » de Kongsberg Automotive, ce qui a permis le closing de l’opération. La transaction porte sur un montant de 175 millions d’euros, tandis que le département ICS de Kongsberg a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 180 millions d’euros en 2021. Il réunit 3800 collaborateurs et un réseau de quatre sites industriels répartis sur trois continents.

Du potentiel sur les segments des véhicules premium

« Lear connait une importante croissance sur son activité de sièges automobiles, car la demande des constructeurs se porte sur des solutions de plus en plus différenciantes, notamment sur les segments du luxe, des SUV et des véhicules électriques », déclare Ray Scott, président directeur général de Lear. « L’objectif est d’apporter plus de contenu technologique et plus de valeur aux constructeurs automobiles et l’intégration d’ICS nous permet de proposer des technologies qui sont un parfait complément de nos produits », ajoute Frank Orsini, vice-président de Lear en charge du pôle « Seating », en évoquant notamment les fonctions de chauffage, de ventilation, de massages ou encore de maintien lombaire.