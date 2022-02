LeasePlan choisi par ISS pour électrifier toute sa flotte

Le loueur et la société danoise œuvrant dans les services de propreté et de logistique ont annoncé le renforcement de leur association afin de permettre à ISS d’atteindre les objectifs de décarbonation de son parc automobile.

À la tête d'une flotte mondiale d'environ 20 000 véhicules, dont 70% s’avère louée via LeasePlan, ISS a une empreinte carbone de 60 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. Afin de réduire les émissions de CO2 liées à l’usage de son parc roulant et remplir les ambitions nettes zéro de celui-ci pour 2030 – puis le zéro net total en 2040 –, l’entreprise danoise a de nouveau fait appel aux services du loueur. Initialement lancé au Danemark, en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni en 2022, ce partenariat entre les deux entités ciblera d'autres pays à partir de 2023.

L’expertise de LeasePlan permettra ainsi à ISS de travailler sur l’optimisation de sa car policy en proposant notamment aux collaborateurs le bon véhicule adapté à leur usage. Une initiative d’électrification de l’ensemble de ses engins qui s’inscrit comme la clé du plan de développement de mobilité durable mené par le spécialiste des « facility services ». Cette transition s’avère d’ailleurs portée en exemple par LeasePlan au sein de ses équipes, le loueur ayant lui-même entrepris le verdissement à 100% de son parc automobile.