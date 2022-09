LeasePlan finalise l’électrification complète de sa flotte : « On a beaucoup appris en marchant »

Avec 150 véhicules en parc, LeasePlan France est soumis au quota de véhicules propres à hauteur de 10 % minimum de sa flotte lors des renouvellements. Une mesure définie par la loi d’orientation des mobilités que l’entreprise, membre fondateur de l’initiative EV100, a décidé de surpasser afin de « montrer l’exemple » à ses clients. Cette ambition s’est illustrée par le projet « Watt’s Next » débuté en 2021 et devant s’achever courant 2023. « À ce jour, nous avons 108 véhicules électriques livrés, 62 bornes installées sur notre siège de Rueil-Malmaison (Haut-de-Seine) et 75 déployées aux domiciles des collaborateurs », explique Cyril Châtelet, directeur commercial et marketing du loueur. Le reste de la flotte est attendu pour le premier trimestre 2023.

Un choix financièrement plus intéressant

LeasePlan pourra donc bientôt se vanter de compter parmi les rares flottes 100 % électriques de France. Un aboutissement qui n’a pas été sans effort comme l’ont expliqué les protagonistes du projet qui a rassemblé pas moins d’une quinzaine de personnes au sein de la société. « C’est un vrai projet d’entreprise qui implique plusieurs services et acteurs, et pour lequel il est nécessaire de prendre le temps. On a beaucoup appris en marchant », poursuit Cyril Châtelet. « Il a fallu revoir complètement notre car policy, que je gérais auparavant, pour l’adapter à la diversité des usages de nos collaborateurs, ajoute Odette Da Cunha, directrice des ressources humaines chez LeasePlan France. On est plus dans le renouvellement statique d’un parc mais dans une conduite du changement importante. » Une tâche qui a nécessité la création d’un poste dédié et confié à Marie-Laure Tamas, devenue gestionnaire de parc chez LeasePlan depuis l’an dernier. « Pour la définir, deux critères principaux ont été retenus : l’autonomie et la vitesse de recharge », confie-t-elle. Au final, le loueur a décidé de donner le choix entre cinq véhicules, de la petite citadine au véhicule familial, dans chacune des cinq catégories statutaires définies via un contrat LLD de 36 mois pour 45 000 km. « Il était important de proposer de la diversité pour que chacun puisse s’y retrouver. L’adhésion et l’adoption se font d’abord par le véhicule qui doit plaire et satisfaire le collaborateur », continue Marie-Laure Tamas. Et pour convaincre, LeasePlan n’a pas lésiné sur les moyens, en choisissant « des véhicules valorisants » tout en conservant un avantage économique puisque, tout en tenant compte de l’énergie, « l’opération s’avère plus rentable qu’un renouvellement de flotte thermique », selon Pascal Lemmel, responsable projets.

La preuve par l’expérience

Parmi les principaux freins rencontrés par LeasePlan France dans son projet, nous retiendrons l’adhésion des collaborateurs et la difficulté de faire concorder tous les éléments au bon moment. « Dans le contexte actuel, il est difficile de faire correspondre l’installation de la borne de recharge à la livraison du véhicule, précise Cyril Châtelet. Au vu des délais d’attente, nous avons tendance à conseiller de commander d’abord sa borne, mais trouver le bon timing reste compliqué ». Aussi, pour convaincre ses collaborateurs, le loueur a organisé par moins de 600 jours d’essai, ce qui a permis à chacun de tester un modèle électrique en conditions réelles sur une semaine. Des constructeurs sont également intervenus dans l’entreprise pour parler de leurs produits et de l’usage. Enfin, 30 jours de location courte durée sont proposés pour que les conducteurs puissent avoir accès à un véhicule thermique en cas de besoin. Mais cette option, mise en place pour rassurer, est très peu plébiscitée à ce jour. « Forts de notre expérience, nous sommes aujourd’hui capables de la transmettre, s’enthousiasme Cyril Châtelet. Cela nous a aussi permis de travailler sur l’industrialisation de nos produits et nous publierons dans les semaines à venir plusieurs documentations pour accompagner les entreprises sur ce sujet de la transition énergétique de la flotte automobile. Désormais, nous sommes davantage crédibles auprès de nos clients », conclut-il.