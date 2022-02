LeasePlan montre l'exemple avec une flotte automobile 100 % électrique

Dès mars 2022, les collaborateurs de LeasePlan France bénéficiant d’un véhicule de fonction verront leur voiture à moteur thermique remplacée par un modèle électrique. Ce renouvellement complet du parc du spécialiste de la location longue durée s'accompagne de moyens complémentaires afin de garantir le maintien de la mobilité de ses employés, entre solutions de recharge et possibilité de recours à un véhicule thermique à titre temporaire.

Le franchissement de cette étape s'exécute au terme d’une campagne approfondie d’identification des besoins des collaborateurs, mais aussi de sensibilisation et de formation de ces derniers. Durant une phase de test, les salariés concernés se sont vu confier une voiture électrique sur une durée prolongée d’au moins six jours, pour leur donner la possibilité de saisir tous les contours de la conduite de ce type de véhicule. "A l’issue de cette période, LeasePlan France a pu lever les doutes et les anxiétés qui subsistaient encore chez certains collaborateurs, notamment sur la question de l’autonomie, précise le loueur. Cette phase a également permis d’affiner au maximum les besoins de chacun afin d’identifier le véhicule le mieux adapté à sa mobilité. En tout, ce sont 15 modèles différents issus de plus d’une dizaine de constructeurs qui ont été retenus pour les personnels sédentaires, les commerciaux, les managers et les membres de la Direction".

Les solutions de recharge et la flexibilité en soutien

LeasePlan France s’est évidemment adapté à cette mutation de son parc, avec en premier lieu un accroissement du nombre de bornes de recharge disponibles à son siège de Rueil-Malmaison. Par ailleurs, chaque collaborateur s’est vu doté d’une carte de recharge lui donnant accès aux bornes du réseau Shell Recharge, soit 260 000 bornes en Europe dont 35 000 en France. Enfin, un programme d’installation de borne au domicile des employés est également prévu.

Afin de répondre aux contraintes de mobilité induites par la vie personnelle de ses salariés, LeasePlan France leur propose également de bénéficier temporairement d’un véhicule thermique dans les cas de figure nécessitant une autonomie étendue, durant leurs congés notamment. Pendant jusqu’à 30 jours, le collaborateur pourra ainsi se voir doté d’une voiture thermique offrant des prestations similaires à son véhicule électrique de fonction.

« L’électrification de la flotte de LeasePlan France nous donne une fois de plus l’occasion de démontrer que nous maîtrisons l’intégralité de l’écosystème du véhicule électrique, souligne Laurent Pichon, responsable consulting. Depuis l’identification des besoins jusqu’à l’équipement en solutions de recharge, LeasePlan France accentue encore sa légitimité dans son rôle d’accompagnement des clients vers la mobilité électrique, en appliquant à lui-même les solutions qu’il a développées. Par ailleurs, la grande diversité de modèles déployés dans cette flotte nous permet de renforcer notre caractère multimarque, mais aussi de nous préparer aux bouleversements à venir sur le marché automobile neuf ou d’occasion, avec une multiplication des propositions de voitures électriques. »

« LeasePlan France concrétise de manière forte l’engagement pris en septembre 2017 par Tex Gunning, CEO de LeasePlan, lorsque l’entreprise a rejoint les dix membres fondateurs de la coalition EV100 militant pour l’adoption massive de véhicules électriques, rappelle Jérôme Conrad, président de l'entité. De plus, LeasePlan France peut se déclarer d’ores et déjà prêt pour les bouleversements à venir avec l’application de la réglementation des ZFE en 2024, et nous sommes fiers de pouvoir appliquer à nous-mêmes les règles d’écomobilité que nous préconisons à nos clients. »