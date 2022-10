LeasePlan se lance à son tour dans la LLD de véhicules d'occasion

Alors que la pénurie de véhicules neufs se prolonge et face à l'augmentation des prix, de plus en plus d'acteurs de la longue durée misent sur le véhicule d''occasion récent, accompagné des mêmes services que pour les voitures neuves.

Après ALD Automotive ou encore Arval, LeasePlan a décidé de se lancer dans la location longue durée de véhicules d'occasion. Après une phase de test lancée au mois de juillet 2022, l'entreprise commercialise, à destination des entreprises comme des particuliers, des voitures sélectionnées parmi son parc de véhicules restitués. Toutes affichent moins de 100 000 km et 48 mois maximum. Elles sont disponibles sous 15 jours et livrables dans toute la France.

Pour le moment l'offre LeasePlan Occasions est disponible via les services commerciaux du loueur mais, à terme, une plateforme spécifique de commande sera mise en ligne. Fort de 150 véhicules, dont 75 % de véhicules particuliers et 25 % d’utilitaires, le catalogue s’enrichit progressivement au fur et à mesure des restitutions de véhicules d'entreprise. Le loueur promet des tarifs attractifs avec des loyers 20 à 25 % inférieurs, afin de pallier les hausses tarifaires des constructeurs, sur des durées de contrat de 12 à 36 mois et des kilométrages de 10 000 à 30 000 km par an. À l’instar de la LLD de VN, les VO bénéficient des prestations d’entretien-réparations, d’assistance et de protection contre la perte financière en cas de vol ou de destruction totale du véhicule. Une assurance, un véhicule de remplacement et le changement des pneumatiques sont proposés en options.

« Nous avons l’exigence de proposer des services identiques à ceux des véhicules neufs, commente Laurent Rochebois, responsable offres et produits de LeasePlan France. Cette démarche s’ajoute à l’attention que nous portons à l’état des voitures en stock. Nous les sélectionnons avec le plus grand soin, lors de leur restitution au terme de leur premier contrat de location, afin d’en garantir la meilleure condition possible à l’issue du reconditionnement opéré par nos partenaires agréés. »