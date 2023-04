Leasing social de voitures propres : la faisabilité du projet d'Emmanuel Macron à 100 euros par mois en question

La feuille de route des « 100 jours » d'Emmanuel Macron inclut un leasing social de voitures propres

Dans le cadre de sa feuille de route des « 100 jours » présentée le 26 avril, le gouvernement prévoit de mettre en place une offre de location de véhicules propres à prix accessible dès l'automne prochain. Cependant, aucune précision supplémentaire n'a été donnée quant au prix et à la motorisation de ces véhicules.

Le leasing social d'une voiture électrique à 100 euros par mois, une équation impossible à résoudre ?

Le projet de leasing social pour une voiture électrique à 100 €/mois pour les ménages modestes, défendu par Emmanuel Macron, est une équation impossible à résoudre en France. En effet, la production de véhicules électriques en Europe ne permet pas de proposer des voitures électriques à un tel prix, alors que la Dacia Spring, la seule voiture électrique pouvant correspondre à ce projet, est produite en Chine.

Les clients se tournent plutôt vers les véhicules d'occasion thermiques ou le rétrofit

Dans le cadre de la mise en place des zones à faibles émissions sur le territoire, les études montrent que les clients se tournent plutôt vers les véhicules d'occasion thermiques ou le rétrofit, qui permet de transformer une voiture thermique en électrique. Reste à savoir si les ménages modestes seront réellement intéressés par l'offre de leasing social de voitures électriques à prix accessible proposée par le gouvernement. Nous en venons au point sensible du débat, à savoir le budget disponible des Français pour changer de véhicule. Ils sont 36 % à ne pas avoir le moindre budget (0 euro) pour acheter une nouvelle voiture, VN ou VO, dont 42 % chez les mono-motorisés et 41 % chez les détenteurs d’une voiture Crit’Air 4 ou 5. 28 % des Français disent avoir un budget de 5 990 euros, 19 % un budget compris entre 11 490 et 20 000 euros et, enfin, 17 % un budget supérieur à 20 000 euros.

Vers une exclusion des aides aux voitures électriques non produites en Europe

La transition vers le zéro carbone en 2035 nécessite une offre de voitures électriques abordables. Malheureusement, les constructeurs automobiles ont jusqu'à présent concentré leurs investissements sur des voitures électriques haut de gamme, peu accessibles à la plupart des consommateurs. Pourtant, une forte demande de masse pour des voitures électriques compactes et économiques existe, notamment en raison de la réglementation sur les zones à faibles émissions (ZFE).

Seule la Dacia Spring répond aux critères d'une voiture électrique abordable en France

Actuellement, en France, seule la Dacia Spring, voiture produite en Chine et commercialisée à environ 20 000 euros, répond aux critères d'une voiture électrique abordable. Pourtant, l'échéance de 2025 pour les voitures en Crit'Air 3 approche rapidement et de nombreux consommateurs cherchent des alternatives abordables pour répondre à cette exigence.

Les constructeurs automobiles doivent se tourner vers la Chine pour des voitures électriques abordables

Face à ce défi majeur, les constructeurs automobiles tentent de rattraper leur retard en proposant des voitures électriques compactes et économiques, comme l'ID.2 de Volkswagen, prévue pour 2025. Cependant, la plupart des voitures électriques abordables seront probablement produites en Chine, où des voitures électriques à moins de 20 000 euros existent déjà. Pour réussir la transition vers le zéro carbone en 2035, les constructeurs automobiles devront s'adapter en proposant des voitures électriques abordables pour tous les consommateurs.