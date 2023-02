Leasing social : « Le dispositif sera lancé à l'automne », confirme Élisabeth Borne

Promesse de campagne du candidat Macron faite aux ménages les plus modestes, la mise à disposition d'un véhicule 100 % électrique contre une centaine d'euros par mois va être mise en œuvre très prochainement indique la Première ministre.

Le mécanisme dit du « leasing social » sera bientôt opérationnel en France. En marge de la présentation du Plan d'avenir pour les transports, Élisabeth Borne a indiqué que la création du « dispositif de location longue durée [d'un véhicule électrique, ndlr] à moins de 100 euros par mois », était bien engagée. Aussi, selon la Première ministre, « les personnes éligibles pourront, à compter de l’automne, réserver leur véhicule, qui leur sera livré en 2024 ».

Confirmée à l'automne dernier, lors du Mondial de l'Automobile de Paris, cette mesure vise à accélérer la transition énergétique du parc automobile français, dont la moyenne d'âge a désormais dépassé les 11 ans. Ce qui peut s'expliquer, d'une part, par un attachement des conducteurs aux motorisations thermiques – malgré la menace des zones à faibles émissions – et, d'autre part, par le coût toujours plus élevé des véhicules neufs, notamment en cette période d'inflation généralisée.

Comment assurer le financement du leasing social ?

« Nous voulons rendre les véhicules propres plus attractifs et plus accessibles. C'est le sens des primes à la conversion que nous avons prolongées, ou de l'augmentation du bonus écologique », a complété la cheffe du gouvernement.

Depuis le 1er janvier 2023, les particuliers dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros peuvent prétendre à un bonus majoré de 2 000 euros, mais en parallèle, le montant accordé pour un véhicule électrique neuf (dont le prix est inférieur ou égal à 47 000 euros) a été ramené à 5 000 euros contre à 6 000 euros au cours de l'année 2022.

Comme le relève l'AFP : la loi de Finances pour 2023 a intégré ce soutien au verdissement du parc automobile à hauteur de 1,3 milliard d'euros. L'offre de location à 100 euros par mois, réservée aux foyers les plus modestes, reste toutefois encore floue et pourrait impliquer de lourdes subventions.

Quels seront les véhicules proposés ?

Peu de détails ont filtré sur les choix techniques opérés. Ainsi, la loi de Finances 2023 prévoit une ligne de 10,5 millions d'euros pour l'opération mais il n'est pas indiqué s'il s'agit de subventions versées directement aux constructeurs automobiles.