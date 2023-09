Leasys lance son assurance "Tous Risques" pour les véhicules professionnels en location longue durée

La société de mobilité Leasys, créée par Stellantis et Crédit Agricole, se dote d'une option d'assurance "Tous Risques" pour les professionnels qui financent leurs véhicules via la location longue durée.

Leasys, la co-entreprise de Stellantis et Crédit Agricole résultant de la fusion de Leasys (ex-FCA) et Free2Move Lease (ex-PSA), annonce l'arrivée d'un tout nouveau contrat d'assurance "Tous Risques" automobile spécialement conçu pour les professionnels et les entreprises. Cette offre est en effet destinée à assurer les véhicules financés en location longue durée, dans l'objectif d'offrir davantage de tranquillité d'esprit aux gestionnaires de parc et à leurs conducteurs.

Une souscription simplifiée et des tarifs compétitifs

Ce contrat collectif est souscrit par Leasys France en collaboration avec le courtier Bessé Motors et en partenariat avec Generali Iard. Il offre des garanties d'assurance automobile de type "Tous Risques" avec des tarifs et des montants de franchise ajustés en fonction de la valeur du véhicule. Le spécialiste de la LLD garantit ainsi à ses clients :

le prix , avec une prime fixe sur toute la durée du contrat de location, éliminant ainsi les surprises financières :

, avec une prime fixe sur toute la durée du contrat de location, éliminant ainsi les surprises financières : un risque mutualisé , ne requierant pas de relevé de situation individuel et simplifiant ainsi la souscription ;

, ne requierant pas de relevé de situation individuel et simplifiant ainsi la souscription ; un processus de souscription digital et simplifié, grâce à la signature en ligne.

Quel parcours client en cas de sinistre ?

En outre, Leasys a travaillé à un parcours client fluide en cinq étapes en cas de sinistre. Le locataire le déclare directement auprès du courtier, qui prend alors contact avec le locataire pour organiser les réparations, minimisant ainsi les temps d'immobilisation. Le locataire préserve la liberté de choisir son point de réparation et de déposer le véhicule pour expertise. Bessé Motors coordonne ensuite l'expertise et la prise en charge des réparations avec le réparateur. À la restitution du véhicule après les travaux, le locataire règle la part non prise en charge auprès du réparateur, ce qui inclut la franchise.