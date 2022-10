Leasys Rent devient Drivalia sous l’impulsion de l’accord Crédit Agricole/Stellantis

Signé en décembre 2021, l’accord entre le Crédit Agricole et le groupe Stellantis prévoit l’acquisition à 100 % de FCA Bank et de son réseau de Mobility Centers Leasys Rent par la banque française. Un changement de main qui se concrétise par une nouvelle identité.

Denis Vitellaro, directeur général de Drivalia France – anciennement Leasys Rent France – en est convaincu : « Ce changement va nous apporter un nouvel élan. » Avec cette nouvelle identité, le réseau de Mobility Centers appartenant à FCA Bank entend bien entamer un nouveau chapitre : celui du renouveau et de la croissance.

Aujourd'hui, Drivalia compte 600 agences à l’échelle européenne, dont 222 réparties dans l'Hexagone. Pour la France, où la marque est encore peu connue, les ambitions sont fortes : « Nous arriverons à 250 agences d'ici à la fin de l'année avec un changement d'identité finalisé et nous espérons compter une flotte de 16 000 véhicules d'ici à fin 2023, dont 75 % de modèles électrifiés », confie le directeur général. Aussi, le réseau qui réalise à l'heure actuelle 80 % de son business grâce à la location moyenne durée (LMD) et les 20 % restants en location courte durée (LCD), diversifie son offre en intégrant une nouvelle solution de location longue durée. « Le fait d’être davantage intégré au Crédit Agricole Consumer Finance nous donne de nouvelles opportunités de croissance. L'offre LLD est proposée en marque blanche dans nos réseaux de distribution partenaires et dans nos agences Drivalia. Nous sommes ainsi en mesure de proposer un panel de solutions complet, afin de nous différencier des autres loueurs », précise Denis Vitellaro.

L'annonce a été faite ce lundi 17 octobre sur le stand Crédit Agricole du Mondial de l'Auto 2022 en présence de Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. (à droite), et de Giacomo Carelli, chief executive officer et général manager de FCa Bank (à gauche).

Une nouvelle offre d'autopartage en France

Autre nouveauté annoncée par l'enseigne : l'arrivée d'un nouveau service d'autopartage. Déjà lancé en Italie, e-Go ! Drivalia sera disponible en France d'ici à la fin de l'année. Le réseau de mobilité a obtenu un premier accord de la Métropole de Lyon lui permettant de s'installer sur onze villes de l'agglomération. « Nous arrivons sur ce créneau avec une offre un peu différente, mettant en avant des véhicules 100 % électriques plutôt haut de gamme, avec le Fiat 500 en finition La Prima, et un tarif contenu », explique Denis Vitellaro. Comptez 30 centimes de location à la minute via un abonnement mensuel de 19,90 euros qui englobe déjà deux heures de conduite. Ce nouveau service a vocation à s'étendre à d'autres villes françaises au fur et à mesure de l'ouverture d'appels d'offres.