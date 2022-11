Leboncoin étoffe ses services dédiés aux véhicules d’occasion

Jusqu’à présent, leboncoin proposait à ses clients particuliers la souscription autonome de différents services. Avec le Pack Sérénité, la plateforme regroupe deux services :

La garantie panne mécanique , qui couvre les pannes mécaniques, électriques et électroniques d’un véhicule acheté sur leboncoin. Elle est proposée en partenariat avec BNP Paribas Cardif et sa filiale Icare.

Le paiement sécurisé, à hauteur maximale de 50 000 euros, qui déclenche le paiement au moment de la remise des clés.

Le Pack Sérénité est proposé à tous les utilisateurs du site. « En tant que leader du marché, notre ambition est d’innover en permanence et de proposer des services en adéquation avec les besoins et attentes des utilisateurs ; avec la transparence et la sécurisation des transactions comme leitmotiv. Avec le Pack Sérénité, qui protège, d’une part, la transaction entre l’acheteur et le vendeur et, d’autre part, le véhicule en lui-même en garantissant des pannes éventuelles, nous souhaitons poursuivre nos engagements déjà mis en place sur leboncoin », indique Olivier Flavier, VP Motors du groupe leboncoin. Le Pack Sérénité permet ainsi plus de sécurité pour l’acheteur et le vendeur. Les identités des deux parties sont vérifiées, les fonds sont sécurisés jusqu'au moment de l'achat, et les échanges passent par messagerie sécurisée. Le Pack Sérénité est commercialisé à partir de 119 euros pour une durée de couverture de 3 mois.

Pour mémoire, la garantie panne mécanique a été lancée en octobre 2021. Cette assurance couvre les pannes mécaniques, électriques et électroniques d’un véhicule acheté sur leboncoin via le paiement sécurisé. Il s’agit d’une offre 100 % digitale réservée aux transactions entre particuliers. Elle inclut un service téléphonique qui conseille et accompagne l'utilisateur sur l’entretien de son véhicule et en cas de panne. Enfin, elle est accompagnée d’une assistance dépannage/remorquage disponible 24/7, qui permet de couvrir les frais de transport du véhicule vers un garage, les frais de rapatriement des passagers ainsi que d’un véhicule de remplacement.