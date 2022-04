Leboncoin lance « le bon sourcing »

Dopé par la limitation de la production des véhicules neufs, le marché de l’occasion n’a jamais été aussi prospère causant ici et là une véritable pénurie des véhicules de second choix y compris chez les professionnels dont les parcs de V.O. s’amenuisent. Pour faciliter le sourcing de ceux-ci, Leboncoin et son nouveau service « le bon sourcing » souhaite concilier les besoins des vendeurs particuliers avec ceux des vendeurs pro en facilitant leur mise en relation.

Le particulier désirant vendre son véhicule à un professionnel peut le faire depuis Leboncoin et l’Argus. Lors de la navigation sur le site, une bannière s’affiche pour lui proposer de vendre sa voiture plus rapidement à un non-particulier. S’il en est d’accord, ses coordonnées sont envoyées à 3 marchands maximum de sa région afin qu’il soit contacté avec la meilleure offre de reprise possible et obtenir un avantage commercial sur l’achat d’un nouveau véhicule.

Pour le professionnel, il peut sélectionner dans son espace dédié les caractéristiques des modèles recherchés afin d’être prévenu lorsqu’une annonce correspond à ses besoins se présente sur le site. Informé par e-mail des caractéristiques du véhicule retenu et de son propriétaire, le professionnel pourra le contacter directement.

A noter qu’un algorithme spécifique se charge de gérer les règles de localisation afin de garantir une répartition équitable des leads entre les professionnels d’une même zone géographique.