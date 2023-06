Le véhicule électrique d'occasion s'impose dans les annonces Leboncoin

Avec plus de 710 000 voitures et 12,4 millions de visiteurs uniques par mois sur son site, Leboncoin partage les tendances propres au segment des véhicules électriques dans le marché de l'occasion. Si les données de mai 2023 d'AutoScout24 soulignent la perte de vitesse des véhicules électriques d'occasion de 15,1 % en volume et de 7,5 % en parts de marché, le site de commerce en ligne constate un fort engouement pour ce segment ces derniers mois, avec une multiplication des annonces publiées et des requêtes, mais aussi grâce à un prix moyen qui tend à la baisse. Mais c'est une marque réputée pour son prix élevé qui représente près d'un tiers des recherches, à savoir Tesla. Le Model 3 concentre plus de 20 % des requêtes sur le site. Cependant, les françaises ne sont pas en reste, avec Renault (+ 15 %) et sa Zoe (11,5 %), Peugeot (+ 5 %) puis Citroën (5 %) qui représentent toutes trois également un tiers de requêtes. « Sur Leboncoin, nous avons constaté un triplement des annonces de véhicules électriques publiées sur la plateforme en un an, mais cela demeure une tendance très récente, et qui dépend du marché du neuf et de son évolution. Nous estimons que le réel point d’inflexion et le basculement en masse vers l’électrique n’aura pas lieu avant trois ou quatre ans », relativise Olivier Flavier, vice-président Mobility Leboncoin.

Les VE d'occasion ont la côte dans les agglomérations touchées par les ZFE

À l'instar du marché VO dans son ensemble, le prix moyen d'un véhicule électrique d'occasion semble se stabiliser. En mai 2023, le prix moyen sur la plateforme est de 29 590 euros, contre 35 514 euros en septembre 2022. En outre, Leboncoin a établi un top 30 des villes où l'intérêt pour les VE est croissant. Rouen décroche la première place du podium, suivie d'Agen et de Pau, des villes où s'imposent au fur et à mesure des zones à faibles émissions (ZFE), comme pour Arras qui s'élève à la quatrième position. Côté prix, c’est Bordeaux qui affiche le prix moyen le plus élevé, 39 650 euros, près de + 34 % et 10 000 euros au-dessus de la moyenne, notamment en raison des modèles recherchés (Porsche ou Tesla). À l'inverse, en huitième position des requêtes, la ville de Bergerac enregistre le prix moyen le plus bas du classement (25 739 euros).