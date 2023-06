Lechler mise sur l’innovation pour faire la différence avec ses vernis

Innovant, le fabricant italien de peinture, Lechler, développe son offre de vernis, produits bataillés. Deux nouveautés sont proposées pour offrir au peintre un plus large choix selon ses impératifs et la nature des travaux. Le tout avec un accompagnement clair dans les process.

Le fabricant de peinture Lechler complète sa gamme de vernis avec l’arrivée au catalogue de 2 nouvelles solutions. Toutes deux s’inscrivant dans un nouveau process d’application.

Dix ans après avoir sortie sa technologie Air-Tech, le chimiste italien introduit désormais sa nouvelle génération Macrofan Airtech Max MC390, un vernis annoncé comme étant plus performant à même de traiter une plus vaste typologie de réparations. C’est un vernis à haut extrait sec bi-composant. Grâce à sa rapidité de séchage à l’air (polissable après 90 mn à 20°C ou en 15 mn à 50°C), il est particulièrement indiqué pour des réparations partielles (1-2 panneaux) là où la rapidité d’exécution mais surtout des couts énergétiques minimum sont demandés. Le vernis MC390 s’accompagne de son durcisseur spécifique MH390. Macrofan Airtech Max est disponible en conditionnement de 2,5L. Il se catalyse avec un rapport 1:1 avec le durcisseur disponible également en pot de 2,5L.

Simplicité et efficacité

Autre nouveauté : le vernis Macrofan Simply MC401. Un produit qui se veut le plus simple possible d’utilisation, sans rogner sur la robustesse et la qualité. Macrofan Simply est là encore un vernis bi-composant à très haut extrait sec, à large éventail d’utilisation et applicable sur toutes les typologies de réparation. « Avec Macrofan Simply, nous souhaitons offrir une solution adéquate aux utilisateurs finaux qui ne recherchent qu'un seul process d’application. Un process simple et sûr » commente le fabricant.

Macrofan Simply est plutôt prévu pour sécher en cabine entre 20 et 30 min selon la température de la pièce traitée (entre 40 et 60°C). Il peut être aussi laissé à sécher naturellement en 8h à 20°C ou idéalement sous les rayons d’une lampe infrarouge durant une dizaine de minutes.

Il s’agit d’une solution de travail adaptée à la plupart des conditions d'application et des types de réparations les plus fréquentes. Selon Lechler, Macrofan Simply garantit des résultats de qualité dès le premier essai et sans aucun risque de perte de temps due au rattrapage de l’application.

Macrofan Simply se distingue donc par son extrême simplicité d'utilisation grâce à un seul durcisseur, MH410, spécifique et sans ajout de diluant/additif, qui, avec la simplicité d'application, le rendent adapté à tout type de carrosserie, de réparation et de condition. Le vernis est proposé en conditionnement de 4 litres et se catalyse aevc un rapport 2 :1. Le durcisseur s’achète en pot de 2 litres.

Innover pour faire la différence

Les vernis représentent 20 % des ventes de Lechler. Des produits très bataillé où l’innovation est nécessaire pour ne pas rentrer dans la bataille des prix. Des innovations qui ont comme driver l’économie, la productivité et la durabilité (économie d’energie et pollution).

Lechler propose toute une série de sept vernis qui se positionne selon le choix du peintre vers l’impact environnemental, le rendu, la productivité et le temps de séchage ou le type de réparation. Chacun des produits est commercialisé avec des méthodes d’application bien définit afin de limiter l’impact environnemental en termes de pollution et les consommations. « Il n’existe pas qu’un seul process pour toutes les réparations, mais il existe un process pour chaque réparation » estime l’industriel qui a conçu 6 process dans le cadre de son programme EHS (Efficacité – Haute Qualité – Soutenabilité) : Aqua-Tech, UV-Tech, Air-Tech, Power-Tech, IR-Tech et HI-Tech.

Afin de permettre au carrossier de faire le choix le plus adapté, Lechler a developper l’application MAPP Easy Efficiency Process Navigator. Sur la base d’un certain nombre de critères, propres à chaque carrosserie et de variables propres au dommage, l’application élabore les données et, parmi toutes les solutions possibles, elle propose les 3 process les plus efficaces classés selon le critère sélectionné.