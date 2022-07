Lechler mise sur la productivité et l’environnement

Lechler complète ses gammes de produits pour répondre aux priorités de tous types d’ateliers. Si la priorité de nombreux carrossiers reste la productivité, de nouveaux paramètres pourraient gagner du terrain au cours des années à venir. Economiser de l’énergie est déjà d’actualité, tandis que l’utilisation de produits pauvres en solvants pourrait être favorisée par la réglementation. Le fabricant de peinture italien a donc choisi de renforcer ses différentes gammes pour répondre à tous les besoins. Ainsi, la ligne UV Tech Process se concentre sur la technologie UV et offre une productivité maximale. La ligne Air Tech Process se positionne comme la plus économe en énergie grâce à son séchage hors cabine. Un point important lorsqu’on sait que 35 % du coût d’une réparation pour le carrossier provient de la consommation d’énergie. Enfin, la ligne Aqua Tech Process reste la plus écologique, avec des taux de solvants plus bas que ceux exigés par la réglementation.

Entre productivité et chasse aux coûts

Lechler renforce sa gamme UV pour offrir une solution particulièrement productive. Le séchage par ultra-violet permet de gagner du temps tous en consommant peu d’énergie. Si l’équipement en lampes performantes reste relativement cher, les volumes réalisables avec cette technologie sont importants. Particulièrement adaptés au spot repair, ces produits répondent à la typologie actuelle de nombreuses réparations.

En matière de coût énergétique, la solution la plus économe reste le séchage à l’air libre. Il évite d’utiliser la cabine, qui peut donc servir pour une autre opération. Si les temps de séchage sont plus longs avec cette gamme Air Tech, une bonne organisation de la carrosserie permet d’effacer une partie de ce différentiel. Son utilisation peut également être réservée à certaines réparations afin d’optimiser le rythme de travail.

Enfin, la ligne Aqua Tech pourrait paraître décalée par rapport aux exigences actuelles du marché. Cependant, sa faible teneur en solvants pourrait se révéler favorable dans les années à venir. L’évolution réglementaire sur la composition des produits pourrait devenir plus contraignante, favorisant ainsi des gammes pauvres en solvants. Un défi pour les fabricants de peinture, qui peinent à allier productivité, qualité du rendu et faible niveau en solvants.

Choisir le bon process

Malgré sa dimension relativement réduite face aux géants de la chimie, Lechler poursuit sa stratégie de développement pour offrir des produits qui répondent à toutes les utilisations. « Aujourd’hui, les ateliers doivent raisonner davantage sur le bon process que sur les seuls produits », souligne Emmanuel Delorme, responsable des ventes France de Lechler. Un constat qui fait l’unanimité chez les fabricants de peinture, même s’il permet dans le même temps d’oublier les hausses de prix récentes subies par ces mêmes produits.