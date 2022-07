Lechler revendique des process économiques en énergie

Le fabricant de peinture italien étoffe son offre pour mieux répondre à la problématique du coût de l’énergie que traverse la profession et plus particulièrement l’activité carrosserie-peinture.

Dans un contexte économique complexe où l’énergie est un poste de dépense majeur pour les structures de réparation en carrosserie, le fabricant de peinture italien Lechler propose plusieurs nouveaux produits et process associés qui viennent compléter l’offre de la marque.

L’actualité du fabricant s’exprime à travers des produits distincts, avec une procédure d’application et de séchage bien particulière et en rapport avec la composition de chacun d’entre eux. Lechler propose dans la gamme existante Air-Tech – séchage à l’air libre –, un nouvel apprêt isolant bi-composant Macrofan HS Sealer MF4XX décliné en trois coloris. La gamme Hydrofan – produits à l’eau – est, elle, complétée avec le lancement d’un nouvel apprêt isolant HS611 1K Sealer et d’un nouvel apprêt isolant/garnissant HS626 2K HB Surfacer. L'Italien a également lancé un nouveau vernis HC200 2K Hi-Tech Clearcoat à séchage rapide. Notons que la gamme de bases Hydrofan HE poursuit sa route au rythme de l’enrichissement régulier de sa colorimétrie.

Enfin, la technologie UV-Tech est désormais présente dans son catalogue. Cette technologie ancienne, qui s’appuie sur un mode de séchage très performant et bien connu des carrossiers, reprend du service grâce à l’évolution majeure des dernières lampes à Ultra Violet bien plus performantes. Pour introduire cette nouvelle offre, Lechler se concentre sur les produits de préparation avec le lancement d’un mastic acrylique à grain fin UV100 Ultrafan UV-Tech Putty et un apprêt isolant UV300 Ultrafan UV-Tech Filler, tous deux prêts à l’emploi.

Nous ne manquerons pas de revenir plus en détail sur cette actualité et les nombreuses nouveautés de Lechler dans le prochain numéro de Décision Atelier.