Lechler revendique des économies d’énergie avec son Air-Tech Process

Alors que le coût de l’énergie n’a jamais été aussi préoccupant dans les structures de réparation et notamment de carrosserie, le fabricant de peinture italien Lechler propose aux carrossiers d’adopter son process Air-Tech qu'il revendique comme très efficace et peu gourmant en énergie.

Pour contrer l’impact des coûts énergétiques sur le secteur de la réparation automobile, le fabricant de peinture Lechler porte à l’attention des carrossiers l’importance de choisir des process d’application plus efficaces et moins gourmands en énergie. Et plus particulièrement invite les professionnels à adopter le process Air-Tech de la marque que l’italien annonce comme un système peinture à haute productivité et surtout avec une consommation d’énergie nulle.

A la base du process figure le tout nouveau MF402-406-410 Macrofan Air-Tech HS Sealer, un apprêt isolant bi-composant à haut extrait sec doté d’une vitesse de séchage à l'air élevée et un grand pouvoir isolant, idéal pour les petites réparations. A noter qu’il est sur-applicable après 5 min. en mouillé sur mouillé et ponçable après 30 min. en sec sur sec.

Vient ensuite l’Hydrofan HE Basecoat System, la base mate à l’eau du système qui permet d’obtenir la plus grande efficacité en gardant la simplicité et les prestations des produits au solvant. Système de teintes de base, prêtes à l’emploi et sans couvercles mélangeurs, utilisables pour réaliser des teintes bi-couche très répandues en automobile.

Enfin le MC380 Macrofan Airtech UHS Clearcoat, le vernis bi-composant à haut extrait sec qui permet au peintre de combiner une application facile, un séchage rapide à l'air et un polissage en seulement deux heures, au besoin.