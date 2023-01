Legallais reconduit ses formations à l’écoconduite et à la sécurité routière avec Nouvelle Route

Commencées l’année dernière, ces formations se déroulent en deux parties. Dans un premier temps, les collaborateurs suivent de manière autonome et à leur rythme un programme en e-learning sur les risques routiers. Viennent ensuite deux heures d’écoconduite à bord des véhicules qu’ils utilisent dans le cadre professionnel. Accompagnés d’un formateur, les conducteurs réalisent un premier parcours pendant lequel leurs performances sont mesurées par le logiciel embarqué Éco Drive Performance. Ils suivent ensuite une présentation des règles de base de l’écoconduite et les formateurs leur donnent des consignes personnalisées, adaptées à leur conduite avant d'effectuer un second parcours mesuré par logiciel afin de constater les gains réalisés en matière de consommation et d’utilisation du véhicule.

L'an passé, 192 salariés ont été formés et les formations pour l’ensemble des 500 conducteurs de l’entreprise vont s’étaler encore sur deux ans. « Cette formation correspond à notre ADN : Legallais est impliqué dans une démarche RSE avec des certifications ISO 50001 et 14001 et le label Afnor ‘‘Engagé RSE’’ et déjà ses premiers effets se font ressentir avec une baisse de la sinistralité », indique Stéphane Wernert, chargé de formation au service compétences & formations de Legallais. Et Olivier Duvert, président de Nouvelle Route, de préciser : « Compte tenu de la répartition des salariés de Legallais sur tout le territoire, il était impossible d’organiser des sessions classiques de formation sur site. Nous avons proposé la solution du e-learning couplée à la formation sur route individuelle, et surtout, nous prenons en charge l’organisation des sessions. »