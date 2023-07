Légères retouches pour les Mercedes-Benz Vans Vito / eVito et Mercedes-Benz Classe V / EQV

Le constructeur premium allemand revoit une nouvelle fois le design extérieur et intérieur de ses fourgons compacts et grands monospaces (leurs déclinaisons véhicules particuliers) thermiques et électriques. L'équipement est également enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Les clients particuliers ont tendance à l'oublier mais les professionnels le savent bien. Le constructeur allemand Mercedes-Benz commercialise aussi des véhicules utilitaires légers (VUL).

Pour mémoire, la gamme Mercedes-Benz Vans s'articule autour de la fourgonnette Citan, du fourgon moyen Vito et du grand fourgon Sprinter. Ainsi que de leurs dérivés véhicules particuliers - les Mercedes-Benz Classe T et Classe V - et de leurs déclinaisons 100 % électriques : les Mercedes-Benz eCitan / EQT mais aussi eVito/EQV et eSprinter.

Lancée en 2014, la troisième génération du Mercedes-Benz Vans Vito s’offre un second restylage après celui intervenu en 2019. Des évolutions stylistiques qui profitent donc en toute logique au Mercedes-Benz Classe V, sa variante dédiée au transport de passagers.

« Nous voulons offrir les utilitaires et les services les plus désirables et jouer un rôle de pionnier dans "l'e-mobilité", qu'il s'agisse de grands monospaces, de camping-cars ou d'utilitaires. Nos nouveaux modèles de taille moyenne constituent une nouvelle étape sur cette voie. Le positionnement plus affirmé en termes de luxe de l'EQV et du Classe V et le caractère premium ou haut de gamme plus marqué de l'eVito et du Vito nous permettront de nous concentrer davantage sur les régions et les secteurs à forte marge », indique Klaus Rehkugler, directeur des ventes et du marketing chez Mercedes-Benz Vans.

Les Mercedes-Benz Vans Vito et eVito deviennent des fourgons moyens « plus premium »

À l'occasion de ce restylage, les véhicules reçoivent une nouvelle calandre - déclinée sous différentes formes en fonction des modèles et de leur cible commerciale - et de nouveaux pare-chocs. « Les Mercedes-Benz Vans Vito et eVito gagnent ainsi en modernité et dynamisme », assure la marque. Les phares ont également été revus avec un nouveau dessin intérieur et des masques fumés. Ils peuvent être adaptatifs et à LEDS de série ou en option suivant les versions.

Dans l'habitacle, les Vito et eVito restylés voient leur planche de bord évoluer. Celle-ci accueille désormais un écran tactile de 10,25 pouces donnant accès au système multimédia MBUX. Un équipement technologique complété par l'intégration d'un écran couleur de 5,5 pouces « adapté aux besoins des clients commerciaux » au centre du combiné d'instrumentation analogique.

Selon leur positionnement plus premium, les fourgons bénéficient également de nouveaux équipements de confort ou de nouvelles aides à la conduite. Citons, pêle-mêle, la possibilité d'opter pour un hayon électrique sur les Vito Mixto et Vito Tourer, l'apparition du frein de stationnement électrique sur les modèles équipés de boîtes automatiques, la planification d'itinéraires sur l'eVito 100 % électrique ou encore le système de détection de somnolence du conducteur, le système de freinage d'urgence actif, la détection des angles morts, le système d'alerte de franchissement de lignes, etc.

Les Vito et eVito peuvent être commandés en carrosseries Fourgon, Mixto [cabine approfondie, ndlr] et Tourer et en finitions Base, Pro et Select.

Les Mercedes-Benz Classe V et EQV réaffirment le positionnent de « grands monospaces de luxe »

Les grands monospaces - ou vans - Mercedes-Benz Classe V et EQV, particulièrement appréciés des VTC et artisans taxis mais aussi « des familles, amateurs de loisirs, VIP et P-DG » bénéficient également de nouvelles calandres et pare-chocs avant ainsi que d'un nouveau traitement de leurs optiques mais aussi de nouvelles baguettes décoratives, jantes de 17, 18 ou 19 pouces et de l'ajout de cinq coloris au nuancier.

Dans l'habitacle, les Mercedes-Benz Classe V et EQV évoluent à la marge. Les grands monospaces gagnent un volant dotés de touches capacitives mains libres, de nouvelles grilles d'aération mais surtout d'une nouvelle présentation générale puisque les deux écrans (instrumentation numérique et multimédia) de 12,3 pouces sont placés dans la continuité l'un de l'autre afin de ne former visuellement qu'une seule et même dalle numérique.

Ces véhicules articulent leur gamme autour des finitions Avantgarde, Style et Exclusive à l'équipement enrichi.