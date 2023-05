Lempereur invente le showroom mobile avec une voiture exposée sur le toit d'un conteneur

Le showroom mobile du groupe Lempereur a fait sa première sortie officielle lors de l'inauguration du salon auto-moto organisé par le groupe à partir du 12 mai 2023. À l'entrée du stade couvert de Liévin, on ne peut pas le rater, car une voiture posée sur le toit d'un conteneur aménagé fait son effet en termes de visibilité auprès du public.

L'équipe marketing du groupe Lempereur, emmenée par Véronique Watry, ne manque jamais d'idées pour réenchanter l'automobile et aller à la rencontre des clients. Au cœur de la stratégie du groupe : ne plus attendre que le client vienne sur le Web mais aller à sa rencontre avec ce conteneur aménagé. Cette initiative concernera les voitures neuves et notamment les nouveautés.

Pour répondre aux besoins de mobilité des concessions automobiles, le distributeur a eu l'idée d'un showroom éphémère en transformant et aménageant complètement un conteneur. « Notre volonté est de venir à la rencontre du client, sortir de l'ordinaire, et être au plus des gens lors des évènements de la région ! », déclare Véronique Vatry. « Et aussi accentuer la dimension humaine du groupe et l'accessibilité des marques ».

Une solution innovante pour les concessions automobiles

Le showroom Lempereur sillonnera l'ensemble du Littoral et de l'Artois. Lorsque le conteneur est arrivé à destination, une grue transporte en quelques minutes la voiture d'exposition sur le toit du conteneur. À noter que le conteneur en question a été renforcé au niveau du toit afin de supporter les tonnes du véhicule. À l'intérieur, un bureau d'exposition a été aménagé afin d'y accueillir les prospects et clients.

Un showroom éphémère avec une voiture exposée sur le toit d'un conteneur

« Nous avons eu la chance de recevoir les Awards du groupe BMW avec ce concept qui est un showroom éphémère. L'idée était de se dire qu'on ne pouvait plus multiplier les concessions dans les villes mais que le client avait encore besoin de voir les nouveautés sans se déplacer », explique Jean-Paul Lempereur, PDG du groupe Lempereur. « Pour cela, nous avons dessiné un bureau vendeur, nous avons aussi travaillé sur le côté écologique avec un mur végétal à l'intérieur. Et l'exposition de voitures sur le toit. C'est un programme très qualitatif. Nous avons un programme qui va commencer avec l'hôtel Westminster au Touquet. Ensuite, nous aurons un programme de déploiement selon les autorisations dans les communes, puis nous irons à la rencontre de nos clients comme nous l'avons fait avec le pop-up store de Noyelles-Godault. Nous essayerons de travailler sur l'innovation de la voiture tout en jouant avec les événements afin de déployer un showroom extérieur autour du conteneur.