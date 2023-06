Les 24 Heures du Mans, l’historique cabinet de curiosités

Des voitures de course propulsées à plus de 300 km/h pendant 24 heures, voici comment pourrait se définir l’événement des 24 Heures du Mans, organisé pour la première fois en 1923. Se déroulant généralement en juin, il constitue l’une des trois courses les plus prestigieuses au monde avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d’Indianapolis.

100 ans d’avancées technologiques au profit de l’industrie automobile

L’Automobile Club de l’Ouest, à l’origine de cette épreuve, souhaite depuis ses débuts pousser les constructeurs au-delà de leurs limites techniques en s’adaptant à des conditions extrêmes. L’enjeu : améliorer les performances de leurs prototypes en se positionnant à l’avant-garde de l’innovation. Et ce à travers un règlement toujours plus exigeant. Ainsi, depuis 2012, l’ACO a enjoint les marques présentes à œuvrer sur leur efficacité énergétique afin de répondre aux attentes environnementales actuelles. Désormais, bon nombre de prototypes embarquent donc un système de récupération d’énergie (ou ERS pour « Energy Recovery System »). Ceux-ci ont d’ailleurs été retravaillés pour équiper les voitures particulières, notamment les véhicules électriques.

Plaçant les constructeurs concurrents dans un environnement routier souvent hostile – la course débutant le samedi à 15 h, les voitures doivent donc rouler toute la nuit –, les 24 Heures du Mans ont aussi été le théâtre de bien des expérimentations qui s’intègrent aujourd’hui dans les VP de série. En 2011, la course a en effet vu sa première voiture équipée de phares à LED éclairer le circuit. Consommant moins d’énergie, ces derniers sont à présent utilisés sur la majorité des véhicules vendus en concessions et offrent l’avantage de dessiner une identité visuelle lumineuse atypique pour les marques automobiles. Les 24 Heures du Mans démontrent ainsi leur statut de laboratoires d’idées. Littéralement puisque, en 1932, la ligne droite des Hunaudières a été décrétée « laboratoire national » par les Ponts et chaussées et qu’en 1933, la ligne médiane des routes françaises y a été testée.