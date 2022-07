Les 29 propositions de l’OTRE pour le transport routier

La nouvelle mandature présidentielle est l’occasion pour l’OTRE de continuer à interpeler les pouvoirs publics tout en les sensibilisant sur sa vision de ce que devrait être la feuille de route pour le transport routier au cours des cinq prochaines années.

Pour le syndicat, le geste de reconnaissance obtenu en mars 2022 dans le plan de résilience avec l’attribution d’une aide directe d’urgence de 400M d’euros à la profession, ne suffira pas pour faire face à la crise actuelle et pour la pérennité des entreprises.

L’organisation priorise trois domaines majeurs :

– La transition écologique et énergétique : les transporteurs routiers doivent être au cœur de la politique environnementale,

– L’image de notre secteur : un besoin urgent de relancer l’attractivité des métiers,

– La souveraineté et la compétitivité de notre filière : nos TPE et PME sont résilientes mais elles doivent être soutenues car elles sont fragilisées et leur compétitivité est mise à mal.

La feuille de route présentée par le syndicat des transporteurs et les 29 propositions qu’elle contient, « trace une voie possible du transport routier de demain : vital, écologiquement responsable, pourvoyeur d’emploi et de croissance, et reconnu et soutenu comme tel. »