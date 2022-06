Les 50 unités du My Ami Buggy s'arrachent en 18 minutes

Mis en vente le 21 juin dernier, les quelques exemplaires du bolide kaki 100 % électrique se sont arrachés comme des petits pains. Ils ne seront donc que 50 propriétaires à conduire cette version loisirs sur le territoire national, alors que 1 800 acheteurs potentiels avaient initialement exprimés leur intérêt. Manque de rapidité ? Oubli ? Problème financier ? Toujours est-il que cinquante d’entre eux étaient rendez-vous dès midi sur le site internet de Citroën pour confirmer l’achat de leur Ami Buggy proposé au prix de 9 700 euros. 17 minutes et 28 secondes, ils étaient vendus. « Le client le plus rapide a pu réaliser l’ensemble du parcours d’achat pour acquérir son My Ami Buggy en 2 minutes et 53 secondes seulement » précise d'ailleurs la marque. Les véhicules seront livrés au cours de la seconde quinzaine du mois d’août 2022.

Commercialisée dans neuf pays, Ami a déjà séduit plus de 21 000 clients en Europe depuis son lancement commercial en avril 2020. « Le succès fulgurant de cette série limitée de 50 My Ami Buggy est un signal fort de l’intérêt du public pour des versions exclusives de ce petit objet de mobilité » poursuit-elle. Citroën n’a pas précisé si d’autres déclinaisons pourraient prochainement voir le jour.