Les actionnaires de Stellantis rejettent les rémunérations des dirigeants du groupe, dont Carlos Tavares

À la fois adulé et détesté en externe et aussi en interne pour ses méthodes de rupture dans la réorganisation de la filière automobile et son management laissant peu de place l'empathie, Carlos Tavares doit faire face à une première vague de contestations. Et ce malgré les bons résultats de son groupe en 2021, une fusion réussie entre PSA et FCA et une marge opérationnelle de 11,8 % (contre 6,9 % lors du précédent exercice).

Le pack de rémunération 2021 rejeté par les actionnaires

Le 13 avril 2022, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires qui se tenait en visio-conférence, ces derniers ont rejeté à une courte majorité (52,12 %) le pack de rémunération des dirigeants baptisé Rémunération report 2021 présenté à cette occasion. Même si ce vote n'a une portée que consultative, les dirigeants du groupe devront en tenir compte pour retrouver une certaine sérénité auprès des investisseurs.

L'actionnaire Bpifrance vote contre également

Rappelons qu'en pleine campagne présidentielle en France, la société de gestion Phitrust, actionnaire minoritaire du groupe, avait dénoncé, quelques jours auparavant, le salaire de 66 millions d'euros accordé à son directeur général, Carlos Tavares. Il convient d'ajouter que Bpifrance, représentant l'État et troisième actionnaire de Stellantis à hauteur des 6,15 %, a également voté contre ce pack de rémunération.