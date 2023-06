Les agents immobiliers l'Adresse adoptent le scooter électrique Zeway

Entre les visites de biens, la prospection terrain et les signatures notaires, les agents immobiliers réalisent de nombreux déplacements. C’est en partant de ce constat et dans la continuité de sa démarche RSE, que le réseau l’Adresse a souhaité décarboner la flotte de ses commerciaux avec la solution Zeway. Ainsi, dès le 1er juillet, les 50 agences d'Île-de-France qui le souhaitent équiperont leurs collaborateurs de scooters électriques aux couleurs de l’Adresse. La particularité de ces deux-roues est qu'ils bénéficient de stations d’échange de batteries : 50 sont actuellement en service à Paris et dans la première couronne et 30 devraient ouvrir dans les départements voisins prochainement.

Un abonnement tout inclus

« En cette période compliquée, nos agents immobiliers sont plus que jamais sur le terrain, en prospection et à la rencontre de leurs futurs clients. En Île-de-France notamment, ils passent beaucoup de temps dans les transports en commun ou dans leur voiture. La solution Zeway répond à un double objectif de verdissement de leurs déplacements et de gain de temps, grâce au scooter en lui-même, mais aussi à la solution d’échange de batterie permettant une recharge en 50 secondes, tout en profitant du confort d’un scooter personnel », explique Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.

Quel que soit le modèle choisi, l’abonnement tout inclus (à partir de 130 euros pat mois TTC, bonus écologique déduit) comprend la location du scooter électrique personnel avec kilométrage et échange de batteries illimités, l'assurance équivalent tous risques, l'assistance, la maintenance, ainsi que l’application mobile. Il se décline en plusieurs formules d’engagement (3 ans, 1 an ou sans engagement).

Accompagner aussi les clients

Le réseau immobilier souhaite également faire profiter ses clients de cette solution. Dans un contexte de prix toujours élevés à Paris et en Île-de-France, il est parfois nécessaire, notamment de faire des concessions sur le quartier ou de s’éloigner afin d’augmenter sa surface potentielle, avec à la clé davantage de temps de transport, l’Adresse a décidé de leur offrir un mois d’abonnement à Zeway pour tout bien acquis en région parisienne auprès d’une agence du réseau, tout mandat de vente confié à une agence ou toute estimation réalisée en agence.

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner la démarche RSE du réseau l’Adresse mais également leurs clients dans leurs déplacements urbains. Aujourd’hui, 1 300 clients roulent déjà dans Paris sur l’un de nos scooters à recharge instantanée, le cap des 200 000 swaps (échange de batterie) a été franchi dans notre réseau de stations d’échange. Présents également à Nice et bientôt à Bordeaux, nous espérons rapidement doubler notre nombre de clients grâce au partenariat avec l’Adresse », conclut Stéphanie Gosset, cofondatrice de Zeway.