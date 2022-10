Les agents Peugeot lancent leur programme Proximity

Le groupement des agents automobiles Peugeot (GAAP) vient de lancer un nouveau label dans le cadre du Mondial de l’Automobile. Baptisé Peugeot Proximity, ce dernier doit assurer un haut niveau de satisfaction client en misant sur une relation humaine de qualité et des services à la hauteur. Ce nouvel outil passe un suivi complet d'un établissement et 12 thèmes permettant de renforcer la performance de chaque entreprise, sur des points importants. Un programme qui peut être adapté par chaque agent selon ses besoins mais dont l’objectif consiste à remettre à niveau le chef d’entreprise ou les collaborateurs sur des sujets incontournables. Parmi les principaux thèmes figurent ainsi la prise et la préparation de rendez-vous, l’accueil lors de la réception d’un véhicule, les aspects comportementaux, mais également le pilotage des KPI et le management. Tous ces outils doivent déboucher sur une augmentation de la satisfaction client et une hausse de la performance globale de la structure.

Développer le chiffre d’affaires par la qualité et la proximité

L’une des grandes forces des agents de marques reste la proximité. Cependant, cette proximité ne suffit plus pour répondre aux attentes des clients. Le groupement des agents Peugeot a donc décidé de bâtir son propre référentiel pour mettre en avant les atouts de ces entreprises, tout en apportant les meilleures méthodes de travail. Pour autant, le groupement veut capitaliser sur l’humain et ne pas transformer les agents en machines à dérouler des process. Peugeot Proximity doit donc allier méthodes professionnelles et approche humaine. Pour Florence Gete, présidente du GAAP, « il subsistera une exigence : la ré-humanisation du commerce, l’attention sans failles ». Une ambition que les agents souhaitent porter grâce à leur proximité.