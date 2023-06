Les apprentis du Garac peuvent intervenir sur des véhicules électriques et hybrides

Les terminales Bac Pro Maintenance Auto du GARAC, l’Ecole nationale des Professions de l’Automobile, apprentis dans le réseau AD, ont tous validé leur formation à la prévention des risques sur véhicules électriques et hybrides.

Les entreprises du réseau AD pourront habiliter leurs apprentis en classe terminale Bac Pro maintenance des voitures au GARAC, dans la mesure où il ont tous reçu un avis favorable pour intervenir sur véhicules électriques et hybrides suite au passage de leur examen.

En effet, le réseau AD a récemment organisé une formation spécifique sur ce type de véhicules dans les locaux du GARAC sur deux journées. Avec l’électrification du parc automobile, ces compétences sont devenues indispensables pour satisfaire l’ensemble de la clientèle. Dans le cadre du partenariat qui lie le GARAC et le Réseau AD, une attention particulière est accordée à tous les apprentis du réseau grâce à des compléments de formation.

Cette préparation à l’habilitation véhicules électriques et véhicules hybrides est la troisième étape d’un parcours bien ciblé. Au second trimestre, les jeunes avaient bénéficié d’une journée axée sur les ADAS et le Pass-Thru, tandis qu'au premier trimestre, ils avaient participé à une journée d’intégration avec la découverte de l’institut AD près de Lyon (69).