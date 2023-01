Les entreprises du BTP et du paysage seront mieux formées au risque routier professionnel

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP), l’Institut de recherche et d’innovation sur la santé et la sécurité au travail (Iris-ST) et la Délégation à la sécurité routière (DSR) ont signé une convention nationale de partenariat pour une durée de 3 ans. Cet accord a pour objectif d’informer et de sensibiliser les entreprises artisanales du BTP et du paysage aux enjeux globaux de la sécurité routière et d’améliorer les pratiques dans le cadre des déplacements professionnels ainsi que des trajets domicile-travail.

« Le risque routier demeure un risque majeur dans nos métiers des travaux publics et du paysage quotidiennement en déplacement vers nos chantiers, explique Françoise Despret, présidente de la CNATP. Ce partenariat vient ainsi renforcer l’accompagnement auprès de ses entreprises et aidera les chefs d’entreprise à mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiques, à acquérir de bons réflexes et à diffuser les messages de prévention autour du risque routier auprès de leurs collaborateurs. »

Plus concrètement, ce nouvel accord engage la CAPEB, la CNATP et l’Iris-ST à poursuivre leurs actions en faveur de la prévention du risque routier auprès de leurs entreprises adhérentes, tout en les incitant à signer les sept engagements pour une route plus sûre. Les signataires participeront à la promotion des événements organisés par la DSR tels que les Journées de la Sécurité routière au travail et proposeront des messages de sécurité spécifiques à ces secteurs à transmettre aux salariés par les médias les plus adaptés.

>> À LIRE AUSSI : Les Journées de la Sécurité routière au travail reviennent du 22 au 26 mai 2023

De son côté, la Délégation à la sécurité routière (DSR) s’engage à valoriser le partenariat sur son site Sécurité routière et à informer les différentes organisations sur les campagnes de communication grand public. Elle diffusera également le bilan annuel de l’accidentalité et communiquera régulièrement des données statistiques sur le sujet. Enfin, elle soutiendra la CAPEB, la CNATP et l’IRIS-ST lors d’événements organisés par les signataires autour du thème de la sécurité routière et lors de l’élaboration d’outils de sensibilisation, d’information et/ou de formation.



« En signant cette convention dont l’objectif est d’informer et de sensibiliser aux enjeux de la sécurité routière, la CAPEB réaffirme son engagement en faveur d’une route plus sûre. Les salariés et chefs d’entreprise du bâtiment sont en effet amenés à prendre le volant régulièrement dans le cadre de leur activité et il est primordial que ces déplacements se fassent en toute sécurité, au quotidien. Je me félicite de cette nouvelle convention quadripartite, qui marque la continuité de notre dynamique consistant en un travail coordonné, transversal et innovant », conclut Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB et de l’Iris-ST.